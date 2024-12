Zara tiene los plumíferos más calentitos y estilizadores para llevar con faldas, vestidos y pantalones porque quedan bien con todo

El frío ha llegado y parece que a algunas les ha pillado desprevenidas. Las agradables temperaturas nos dicen adiós para dar paso a un mercurio que casi roza los 0º grados. Ante esa tesitura climática toca replantearse los looks para ir lo más calentitas posible. Las tendencias peludas, que han pasado del clásico abrigo de pelo a vestidos y pantalones, son una buena opción, aunque a veces resultan más bonitas que calentitas y no terminan por cumplir su función. En su lugar, es mucho mejor apostar por un look con jersey calentito, vaqueros y un buen plumífero, que pasar frío con una blusa y un abrugo. Ya habrá tiempo de lucir prendas mucho más livianas, ahora es el momento de apostar por la comodidad más cálida y de eso saben mucho en Zara.

Los plumíferos han evolucionado de ser una prenda meramente funcional para protegernos del frío a convertirse en una de las piezas más versátiles y elegantes de nuestro armario. Este invierno, Zara nos sorprende con una selección de anoraks que no sólo prometen resguardarnos de las temperaturas más bajas, sino también estilizar nuestra figura y elevar nuestros looks para cualquier ocasión. Desde vestidos hasta pantalones o faldas, los plumíferos se adaptan a todo tipo de outfits, demostrando que el estilo y la comodidad no tienen por qué estar reñidos.

Si alguna vez te preocupó el temido efecto saco, los diseños de Zara llegan con soluciones que abrazan la silueta y aportan detalles clave para mantener la elegancia. Si eres de las que no quieren pasar frío, pero tampoco renunciar a un estilismo elegante, tienes que echarle un ojo a estos calentitos y favorecedores plumíferos de Zara.

Tips para llevar plumíferos sin perder estilo y evitar el efecto saco

Que los plumíferos son la prenda de abrigo más calentita del invierno es incuestionable, que su efecto acolchado puede desdibujar nuestra figura y perder las proporciones, también. Por eso, a la hora de combinarlo con faldas, vestidos o pantalones es clave tener en cuenta algunos detalles que nos ayuden a manter el estilo y evitar el temido efecto saco. Estos son algunos consejos clave que debes seguir si quieres que tu figura sea vea armoniosa y proporcionada.

Elige modelos con cinturón o cintura entallada : Ayudan a definir la silueta y evitan que el plumífero se vea demasiado voluminoso.

: Ayudan a definir la silueta y evitan que el plumífero se vea demasiado voluminoso. Apuesta por prendas ajustadas debajo : Combinar plumíferos con vestidos de punto, faldas lápiz o pantalones ajustados crea un contraste armónico que estiliza.

: Combinar plumíferos con vestidos de punto, faldas lápiz o pantalones ajustados crea un contraste armónico que estiliza. Juega con los complementos: Botas altas, bolsos estructurados y guantes elegantes son aliados perfectos para elevar el look.

Botas altas, bolsos estructurados y guantes elegantes son aliados perfectos para elevar el look. Medias de fantasía: Si usas plumíferos con faldas o vestidos, las medias estampadas o con detalles de strass aportarán un toque festivo y sofisticado.

Largo, con efecto acolchado y para climas extremos

Plumífero de Zara. / za

Este plumífero está diseñado para los inviernos más duros, soportando temperaturas de hasta -20ºC. Su cuello subido con capucha, los puños interiores de neopreno y el aislamiento térmico garantizan máxima protección. Los bolsillos con forro polar y su cierre frontal de cremallera lo convierten en un aliado perfecto contra el viento y la lluvia.

Cómo combinarlo: Para un look sofisticado con un vestido, opta por una prenda midi ajustada de punto, unas botas altas de piel y un bolso estructurado. El largo del anorak crea un efecto elegante que acompaña la silueta sin restarle protagonismo al resto del outfit.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este plumífero calentito y estilizador de Zara tiene un precio de 89,95 euros.

Ref: 4749/745/528

Con cintura entallada y capucha desmontable

Plumífero de Zara. / Zara

Con una cintura elástica entallada, este diseño logra un efecto favorecedor que marca la figura. La capucha desmontable con efecto pelo aporta un toque de lujo, mientras que el acolchado interior mantiene el calor incluso en las temperaturas más frías.

Cómo combinarlo: Si prefieres un look más urbano, prueba con unos pantalones de cuero negros, un jersey de cuello alto y unos botines con plataforma. El ajuste entallado del plumífero equilibra las proporciones del look, mientras que los detalles en pelo le dan un aire chic.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este plumífero calentito y estilizador de Zara tiene un precio de 79,95 euros.

Ref: 4749/740/800

Con largo midi y cinturón elástico

Plumífero de Zara. / Zara

Este diseño semilargo incluye un cinturón elástico a tono, que ayuda a estilizar la cintura, y una capucha desmontable con interior de efecto pelo. Su aislamiento térmico es ideal para climas extremos, soportando temperaturas de hasta -20ºC, pero también para días más templados gracias a su versatilidad.

Cómo combinarlo: Para un look elegante con falda, apuesta por una falda lápiz en tonos oscuros, medias de fantasía y unos zapatos de tacón. Este plumífero se convierte en la prenda estrella gracias a su capacidad de marcar la cintura y evitar que el look pierda estructura.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este plumífero calentito y estilizador de Zara tiene un precio de 89,95 euros.

Ref: 8073/230/706