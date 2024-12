Zara apuesta por la tendencia más inesperada para los looks elegantes de Navidad: Vestidos, chaquetas, tops y faldas con pelo

Cuando queda muy poco para terminar el año y las tendencias de invierno están más que definidas, un giro inesperado nos lleva a plantearnos los looks de la temporada, en general, y los de Navidad, en particular. El abrigo de pelo más buscado del momento ya nos daba las piestas sobre lo que veríamos esta Navidad en nuestras firmas favoritas, pero no estábamos preparadas para dejar a un lado las blusas elegantes de nuestros estilismos navideños para sustituirlas por un top de pelo. Sí, como lees, un top de pelo, y no es la única novedad inesperada que acaba de llegar a Zara. Si habías pensado apostar por estilismos más relajados esta Navidad con unos vaqueros joya y un jersey básico, cuando veas la tendencia inesperada por la que apuesta Zara puede que cambies de opinión.

Esta Navidad, Zara ha sorprendido con una colección que promete revolucionar los estilismos festivos. Adelantada por la propia Marta Ortega, quien hace unos días marcó el inicio de esta tendencia con un impactante vestido negro con fajín de pelo, Zara ha lanzado una línea de edición especial en la que el efecto pelo es el protagonista absoluto. Este atrevido guiño estilístico, presente en prendas como vestidos, chaquetas, faldas y tops, se perfila como la apuesta más innovadora y sofisticada de la temporada.

El efecto pelo: de los abrigos a las prendas más inesperadas

Aunque el efecto pelo no es nuevo —siempre ha tenido su espacio en abrigos—, lo que realmente destaca de esta tendencia es su incorporación en piezas mucho más inusuales, como tops, pantalones o vestidos. Este giro estilístico aporta un aire fresco, divertido y muy sofisticado, que transforma cualquier outfit navideño en un look de impacto.

La propia Rocío Osorno, siempre al tanto de las novedades, ha compartido en su cuenta de Instagram varias de estas piezas, animando a sus seguidoras a debatir sobre esta atrevida tendencia. La línea entre lo rompedor y lo arriesgado está perfectamente trazada en esta colección de Zara, que equilibra modernidad y elegancia.

Rocío Osorno sobre las tendencias peludas de Zara. / @rocioosorno

Cómo incorporar el efecto pelo a tus looks navideños

El efecto pelo puede parecer un elemento complicado de llevar, pero Zara demuestra que con las combinaciones correctas, se convierte en una apuesta de lo más elegante. Si quieres incoporar este inesperada tendencia a tus estilismos navideños, estas son algunas de las ideas que debes tener en cuenta.

Sofisticación total : Apuesta por un total look negro, incorporando una pieza con efecto pelo como protagonista. Por ejemplo, el vestido largo con fajín o los pantalones cropped con un top sencillo y accesorios dorados.

: Apuesta por un total look negro, incorporando una pieza con efecto pelo como protagonista. Por ejemplo, el vestido largo con fajín o los pantalones cropped con un top sencillo y accesorios dorados. Toque de color : Si prefieres algo más llamativo, combina el vestido rojo con unas sandalias negras y un clutch metalizado.

: Si prefieres algo más llamativo, combina el vestido rojo con unas sandalias negras y un clutch metalizado. Casual con estilo: Los tops o chaquetas con pelo son ideales para looks informales pero festivos. Póntelos con unos jeans oscuros y botines.

Las prendas clave de la colección cápsula de Zara

Aunque son muchas las prendas con efecto pelo que acaban de llegar a Zara, hay algunas piezas que nos han llamado más la atención que otras, sobre todo, de cara a plantear looks navideños. Esta pequeña selección es clave para adaptar la colección cápsula de Zara a los looks de Navidad.

Top asimétrico con detalle de pelo

Este top, de escote asimétrico, es una joya perfecta para quienes buscan destacar sin excesos. La aplicación de efecto pelo lo convierte en una pieza sofisticada, ideal para combinar con pantalones palazzo negros y unos stilettos para un look de fiesta que derrocha estilo.

Top asimétrico de pelo de Zara. / zara

Ref: 5194/900/778

Vestido rojo de efecto pelo

Un vestido corto, de cuello redondo y manga sisa, confeccionado con efecto pelo en un vibrante tono rojo que evoca el espíritu navideño. Es perfecto para quienes buscan algo más atrevido, ideal para llevar con unos botines negros o sandalias minimalistas.

Vestido de pelo de Zara. / Zara

Ref: 3692/962/600

El vestido negro con fajín de pelo

Protagonista absoluto de la colección, este diseño largo con cuello redondo y manga larga es todo un espectáculo. Su fajín de pelo y la espalda descubierta ajustable con cordones lo convierten en una opción ultra sofisticada, pensada para cenas de gala o eventos navideños de etiqueta. Combínalo con joyería dorada discreta y un recogido bajo para resaltar la elegancia del diseño.

Vestido con fajín de pelo de Zara. / Zara

Ref: 3692/969/800

Pantalones cropped con bajos de pelo

Una propuesta diferente y divertida, estos pantalones de tiro alto y bajos peludos son ideales para las amantes del street style. Combínalos con un top ajustado y mules metalizados para un look rompedor que mezcla comodidad y glamour.

Pantalones de pelo de Zara. / zara

Ref: 9934/733/800