El conjunto blanco calado de Sfera que potencia el bronceado y se agotará en las rebajas de verano

El blanco es un color que siempre pega fuerte en verano. No lo podríamos catalogar como tendencia estival, porque siempre se lleva y es por eso que se convierte en el color veraniego que nunca puede faltar en nuestro armario. A pesar de ser una tonalidad atemporal, el blanco siempre se adapta a las tendencias del momento y lo podemos ver en prendas que arrasan, como el vestido blanco con volantes o cualquiera de las prendas perforadas o caladas que se han adueñado de las nuevas propuestas de nuestras firmas favoritas.

No hay prenda que no haya sucumbido a esta tendencia y ya lo venimos observando desde primavera. Aunque hay propuestas como un conjunto estampado o las clásicas prendas de crochet que pisan fuerte y pretenden hacerle frente a los calados y bordados es imposible pensar que cuando lleguen las rebajas de verano no habrá una sola prenda con estas características que no termine agotándose. Eso ocurre con el conjunto blanco calado de Sfera que, además de estar a la última moda, potencia el bronceado al máximo. Que sea una tendencia tan buscada y que con él podamos vernos más morena invita a que muchas ya lo hayan añadido a su lista de deseos para que en cuenato empiecen los descuentos sean las primeras en ficharlos. No dejes que las más rápidas acaben con él y ficha este conjunto blanco calado de Sfera antes de que se agote.

Un conjunto blanco calado, el look perfecto para este verano

De entre todas las opciones con estas características (el color blanco y el efecto calado), la que más nos gusta es la que se compone de dos piezas. Es cierto que los vestidos calados son ideales y que quedan bastante bien con unas alpargatas de cuñas y un capazo y que las blusas en este tejido también dan mucho juego, sobre todo si las combinas con unos vaqueros, pero un conjunto siempre es la mejor opción si lo que quieres es un look más original, con el que potenciar el bronceado y, además, tener más posiblidades de looks.

Este look se compone de una blusa y unos pantalones, ambos con el mismo color y el mismo tejido. Los puedes llevar de manera conjunta para un look total white o puedes combinar las prendas con otros diseños. Por ejemplo, la camisa siempre puedes llevarla con unos vaqueros, aunque es bastante holgada y no recomendamos que la lleves con unos wide leg si quieres evitar el efecto saco. Unos vaqueros más ajustados, con unas sandalias de tacón o unas cuñas de esparto son una buena opción para equilibrar las proporciones. En el caso de los pantalones, nada como un top de crochet colorido. Aunque, sin duda, la opción que más nos gusta es la de llevar el conjunto blanco y calado al completo.

El conjunto blanco calado de Sfera que potencia el bronceado y se agotará en las rebajas de verano

El conjunto se compone de unos pantalones y una blusa, ambos ligeramente holgados, de color blanco y con un diseño calado. Ambas prendas están confeccionadas en algodón y presentan unos originales remates tanto en el bajo de los pantalones, que es en versión cropped, como en el de la blusa.

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa de Sfera tiene un precio de 39,99 euros (Ref. 56220205209), mientras que los pantalones están disponibles desde la talla S hasta la XL y su precio es de 35,99 euros (Ref. 56205103346). Ambas prendas son tan ideales que cuando lleguen las rebajas se agotarán en 3, 2, 1.