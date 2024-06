El conjunto estampado de Zara más en tendencia del verano que ya está rebajado

Las rebajas de verano son la época perfecta para renovar el fondo de armario e invertir en aquellas prendas básicas y necesarias que terminan convirtiéndose en nuestro uniforme estival. Aunque no todo es fichar prendas para nuestro armario cápsula, también es la ocasión perfecta para darnos ese capricho con el que llevamos tiempo soñando o para apostar por prendas en tendencia a un precio mucho más económico. Aunciadas las fechas de las rebajas de este verano y con las tendencias más que controladas, ahora es cuando empiezan a hacernos ojitos prendas como el top de crochet que llevarías con tus pantalones de lino blanco o conjuntos estampados con los que solucionar los estilismos más relajados, fluidos y con personalidad del verano. Para abrir boca a la época de descuentos, Zara se adelanta a las rebajas con un conjunto estampado muy cómodo y en tendencia y que es un flechazo al corazón.

Compuesto por dos piezas, unos pantalones y una blusa bastante holgaditos, este conjunto estampado se enmarca dentro de las tendencias más marcadas de este verano. No se trata de un print de leopardo, del que ya empezamos a estar un poco aburridas, sino de un estampado en color azul klein de aires tropicales. Aunque ambas piezas combinan a la perfección de manera conjunta, tanto para un look informal como para otro más relajado, también se pueden llevar por separado y tener infinitos looks.

La blusa, muy favorecedora, que ideal con unos pantalones wide leg de color blanco, mientras que los pantalones puedes llevarlos con un top lencero ligeramente holgado (no demasiado, para evitar el efecto saco) y unas sandalias de tacón y tiras para un estilismo muy elegante. Si ya tienes hecha tu lista de deseos para las rebajas de verano y tu armario cápsula está más que controlado, echa un vistazo a este conjunto estampado de Zara, adelántate a las rebajas y apuesta por las tendencias más top del verano.

Los estampados que debes fichar en las rebajas de verano

Este verano los diseños lisos y más básicos quedan relegados a un segundo plano. Se llevan los estmpados y no sólo les verás en vestidos o faldas, también están muy presentes en los pantalones, sobre todo si son anchos y fluidos. Estos son algunos de los estampados que más se llevan este verano.

Estampados florales : Sobre todo, si se trata de flores de gran tampaño y en tonalidades bastante saturadas.

: Sobre todo, si se trata de flores de gran tampaño y en tonalidades bastante saturadas. Estampados tropicales : Palmeras, loros, flores... Todo lo que evoque a tropical tiene cabida en tus looks de verano.

: Palmeras, loros, flores... Todo lo que evoque a tropical tiene cabida en tus looks de verano. Animal print : No es que sea puramente veraniego, pero esta temporada se lleva tanto, que es imposible con incluir en la lista de estampados veraniegos el animal print.

: No es que sea puramente veraniego, pero esta temporada se lleva tanto, que es imposible con incluir en la lista de estampados veraniegos el animal print. Estampados étnicos: Las tendencias boho lo inundan todo en verano y por eso los estampados relacionados con esta estética están muy presentes.

El conjunto estampado con el que Zara se adelanta a las rebajas de verano

En un favorecedor color azul, este conjunto estampado se compone de unos pantalones ligeramente holgados y un poco cropped, ideales para llevarlos con unas sandalias planas o unas alpargatas de cuña. En el caso de la blusa, es bastante fluida y de mangas largas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los pantalones estampados de Zara tienen un precio de 15,99 euros, mientras que la blusa, disponible también desde la talla XS hasta la XL, tiene un precio de 15,99 euros.

Pantalones (Ref. 2262/754)

Blusa (Ref.2889/754)