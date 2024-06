Blanco y con volantes, así es el vestido de Stradivarius que afina la cintura, potencia el bronceado y sube de nivel con alpargatas.

¿Cuántos vestidos blancos tienes en el armario? Probablemente nunca sean suficientes porque en verano son tus grandes aliados a la hora de potenciar el bronceado. Aunque las prendas de crochet le hayan puesto bastante difícil el reinado a los vestidos blancos, estos suelen tener la hegemonía durante todo el verano y siempre son los escogidos a la hora de presumir de moreno y estilazo. Son esta tendencia de verano atemporal, que siempre puede subir de nivel si se combina de la forma adecuada y con este vestido blanco con volantes de Stradivarius acertarás de pleno.

Des estilo coqueto, auqnue no tenga los lazos virales, este vestido blanco con volantes de Stradivarius también cuenta con un detalle que lo hace todavía más especial. Estamos acostumbradas a que los vestidos blancos sean anchos y fluidos, por eso es toda una sorpresa ver un diseño que afine la cintura como hace este de Stradivarius. Echa un vistazo y prepara tus alpargatas más cómodas y bonitas para tener un lookazo de verano.

Cómo combinar el vestido blanco con volantes de Stradivarius

Como cualquier vestido blanco, el de Stradivarius es bastante sencillo de combinar porque pega con prácticamente todo, desde unas sandalias de tiras y un bolso de rafia a una deportivas y un bolso de flecos. Aunque, si lo que buscas es un look verdaderamente romántico y con un cierto halo boho, nada como unas alpargatas de esperato, ya sean planas o con cuñas.

En el caso de combinarlo con unas alpargatas planas, recuerda añadir otros complemetos con lo que le aportes un toque muy personal al look. Collares largos, brazaletes, un capazo de rafia... Buscas el espíritu boho, y tiene que notare.

Si lo combinas con unas alpargatas de cuña, mejor que sean cerradas y con lazadas que puedas subir casi hasta la zona de la rodilla. En este estilismo el romanticismo es clave y puedes acentuarlo con cadenitas doradas y muchos anillos. Un bolso cruzado y de flecos puede rematar el estilismo de froma sublime.

El vestido blanco con volantes de Stradivarius que afina la cintura, potencia el bronceado y sube de nivel con alpargatas

El vestido blanco con volantes de Stradivarius es una prenda básica y todo un must para este verano y no sólo porque combina estilazo y comodidad. Su escote en pico, cintura elástica y detalles de volantes y puntillas lo convierten en una opción perfecta para las que buscan un look romántico y favorecedor. La versión en blanco no sólo potencia el bronceado y rejuvenece, sino que también añade luminosidad, haciendo de este vestido una pieza versátil y muy favorecedora para cualquier ocasión. Los detalles lo hacen muy especial y cuenta con algunos elementos clave que lo hacen destacar por encima de otros diseños. La combinación con alpargatas sube el nivel del look, aportando un toque bohoy veraniego que complementa perfectamente el estilo del vestido.

Es corto y muy fluido : Ambas características son esenciales para un look de verano que garantice la comodidad y la elegancia.

: Ambas características son esenciales para un look de verano que garantice la comodidad y la elegancia. Es de color blanco : Esto potencia el bronceado y aporta luminosidad al look, un detalle clave para que sea muy rejuvenecedor.

: Esto potencia el bronceado y aporta luminosidad al look, un detalle clave para que sea muy rejuvenecedor. El escote es en pico : Un elemento clave para que la figura se vea mucho más estilizada, ya que la forma en V alarga visualmente la figura.

: Un elemento clave para que la figura se vea mucho más estilizada, ya que la forma en V alarga visualmente la figura. Las mangas son cortas : Además de ser tendencia, aportan comodidad y frescura, perfectas para los días cálidos.

: Además de ser tendencia, aportan comodidad y frescura, perfectas para los días cálidos. La cintura es elástica : Un extra para afinar significativamente la zona, resaltando mucho la cintura.

: Un extra para afinar significativamente la zona, resaltando mucho la cintura. Presenta volantes: El vestido presenta detalles de acabados con volantes, añadiendo volumen y un toque de movimiento al diseño.

Los detalles: Las puntillas combinadas a tono realzan el toque romántico de la prenda, proporcionando un aire muy delicado y femenino.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco con volantes de Stradivarius que afina la cintura, potencia el bronceado y sube de nivel con alpargatas tiene un precio de 29,99 euros.