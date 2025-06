Soy editora de moda y estos vestidos estampados de Zara elegantes y cómodos son los que voy a fichar en las rebajas de verano sí o sí

La cuenta atrás para las rebajas de verano ya ha comenzado. Queda menos de un mes para que empiece la época de descuentos y ahora es el momento perfecto para preparar la lista de deseos y luego no llevarnos sorpresas, como nos ha ocurrido con los pantalones anchos de Zara (la nueva versión de los que fueron virales en primavera). A pesar de que las tendencias, los descuentos y el consumo acelerado nos invitan a comprar sin control, es recomendable hacerlo con cabeza y pensando en qué nos es realmente necesario y en qué capricho merece la pena invertir.

Como editora de moda, los vestidos estampados siempre están en mi punto de mira. Son ideales para configurar cualquier look de verano y, por lo general, suelen ser bastante versátiles, por lo que ficharlos en las rebajas de verano es una inversión bastante acertada. De entre todas las propuestas que he observado en Zara, hay cuatro vestidos estampados, bastante cómodos y elegantes, que tengo claro que irán, sí o sí, a mi cesta de la compra. Ideales para una noche de verano un poco más especial o incluso para una boda estival, estos vestidos estampados son un fichaje de rebajas 100% acertado. Échales un vistazo, a ver si opinas lo mismo.

Las claves para acertar con el vestido que fiches que las rebajas de verano

Normalmente, cuando llegan las rebajas nos dejamos encandilar por cantos de sirena y terminamos fichando prendas que luego no usamos tanto como deberíamos. En el caso de los vestidos, ocurre con mucha más frecuencia de la que pensamos. Por eso, es conveniente tener claras cuáles son las claves para acertar con el vestido que fiches en verano y no arrepentirte a las dos semanas de la compra absurda que has hecho.

La comodidad : Esto es fundamental, en verano y en cualquier otra estación. Puede que un diseño sea precioso, irresistible, pero si no estamos cómodas con él es mejor descartarlo. No sentirnos a gusto con una prenda puede fastidiarnos la jornada y, al final, terminaremos odiándola.

: Esto es fundamental, en verano y en cualquier otra estación. Puede que un diseño sea precioso, irresistible, pero si no estamos cómodas con él es mejor descartarlo. No sentirnos a gusto con una prenda puede fastidiarnos la jornada y, al final, terminaremos odiándola. Que nos favorezca : Para ello tenemos que pasar por el probador antes de lanzarnos como locas a por un vestido. Una cosa es cómo queda en la percha o cómo le sienta a la modelo, otras, cómo nos queda a nosotras. Cuando nos lo pongamos, tenemos que sentir que somos unas auténticas diosas. Si el vestido no provoca una sonrisa cuando nos miremos con él al espejo, mejor buscar otro diseño.

: Para ello tenemos que pasar por el probador antes de lanzarnos como locas a por un vestido. Una cosa es cómo queda en la percha o cómo le sienta a la modelo, otras, cómo nos queda a nosotras. Cuando nos lo pongamos, tenemos que sentir que somos unas auténticas diosas. Si el vestido no provoca una sonrisa cuando nos miremos con él al espejo, mejor buscar otro diseño. Que sea fresquito : En verano hace calor y, por mucho que haya diseños ideales en tejidos imposibles, es preferible apostar por vestidos confeccionados en tejidos ligeros y livianos que nos hagan más llevadero sobrevivir a un mercurio demasiado elevado.

: En verano hace calor y, por mucho que haya diseños ideales en tejidos imposibles, es preferible apostar por vestidos confeccionados en tejidos ligeros y livianos que nos hagan más llevadero sobrevivir a un mercurio demasiado elevado. Que llevemos las tendencias, no ellas a nosotras : Las tendencias están bien para divertirnos con nuestro armario, pero siempre y cuando no nos sintamos disfrazadas con ellas. Podemos apostar por las novedades de la temporada, pero siempre adaptándolas a nuestra personalidad y estilo.

: Las tendencias están bien para divertirnos con nuestro armario, pero siempre y cuando no nos sintamos disfrazadas con ellas. Podemos apostar por las novedades de la temporada, pero siempre adaptándolas a nuestra personalidad y estilo. Que sea versátil : ¿Cuántas veces hemos fichado una prenda que sólo podemos llevar de una determinada forma? Esto limita mucho su uso y, al final, habremos invertido en una pieza a la que daremospoco uso. Mejor que el vestido sea versátil y podemos llevarlo en múltiples contextos.

: ¿Cuántas veces hemos fichado una prenda que sólo podemos llevar de una determinada forma? Esto limita mucho su uso y, al final, habremos invertido en una pieza a la que daremospoco uso. Mejor que el vestido sea versátil y podemos llevarlo en múltiples contextos. Que nos dure más de un verano: No sólo por la calidad, que también, sino porque su corte y su estampado no sea exclusivo de este verano. La ropa no debería ser de usar y tirar, tenemos que pensar en su durabilidad en el tiempo.

Con print floral para llevártelo de vacaciones

Con tirantas anchas y el escote cuadrado, al ver este vestido nos imaginamos pasando el verano en la Toscana. Con una alpargatas en tonos marfil y un pañuelo sobre la cabeza, sujetado con unas gafas de sol por los laterales, este vestido es ideal para vivir unas vacaciones italianas, pero quizás no entre nuestros planes ni en nuestro presupuesto. Aunque eso no debe impedirte fichar este lookazo y combinarlo de la misma manera, aunque sea para ir a hacer los recados y sentirte una diva (valiente y poderosa) total.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Ref: 3292/175/022

Un diseño boho para las noches de verano

Este vestido es la estética boho máxima llevada a otro nivel. Por lo general, los estilismos boho suelen ser relajado y no demasiado sofisticados, pero este vestido tiene todo para ser de lo más elegante. En marrón chocolate (que potencia bastante el bronceado), con un estampado similar al paisley y en hilatura dorada, este diseño es ideal para llevarlo en una fiesta de verano con unas sandalias de tacón de tiras y unos pendientes maximalistas en dorado.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 5770/050/330

Rosa y estampado para un posible look de invitada

Sí, el rosa vuelve a ser tendencia, pero este vestido se aleja un poco de las tonalidades que parecen llevarse este verano. Por eso nos gusta tangto. Se lleva el rosa, pero en versión clarita, y este vestido presenta un intenso fucsia que se combina con flores en un magenta más oscuro y alguna spinceladas en azul. Es ideal para una boda de verano un poco más relajada, pero también lo puedes llevar con unas alpargatas de cuña y un bolso minimalista en un contexo más informal.

Vestido estampado. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3226/275/330

Largo y de flores para un look relajado pero chic

Este vestido es el sueño de una noche de verano. Ideal para un evento un poco más especial (sí, puede ser una boda de verano), este diseño se antoja perfecto para llevarlo con unas sandalias de tacón en dorado y unos maxipendientes de flores. Para mantener el espírito informal y relajado, puedes llevar el pelo con un efecto messy (despeinado) y así recordar a los estilismos más ibicencos o los típicos de las cohes marbellíes de los 70.

Vestido estampado. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3324/309/112