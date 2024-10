La estilosa firma de gafas que aterriza en Sevilla y que lo está petando en todo el mundo

TIWI es una reconocida marca española de gafas de sol y graduado que debe sus orígenes a un viaje que cambió la vida de sus socios. Desde aquel sueño ya han pasado diez años, y en este aniversario se consolida como un referente de diseño, personalización y creatividad en el sector con nuevos horizontes que cubrir.

Con motivo de este importante hito, la firma organizó el pasado 24 de octubre un evento exclusivo en Sevilla, coincidiendo con la apertura de su nueva tienda en la ciudad. "Sabemos que las gafas de TIWI gustan mucho en Sevilla y este paso era muy importante para nosotros", asegura Guillermo Casar, el CEO y director creativo de la marca.

Este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa para la compañía bautizada como 'New era', reafirmando su compromiso con la innovación y el crecimiento. “En los últimos dos años hemos crecido exponencialmente. Estamos haciendo una apuesta muy importante para entrar en el sector óptico, nuestra oferta ahora es 50 % gafas de sol y 50 % graduadas”, continúa el director de TIWI.

Evento exclusivo en Sevilla para las amantes de las gafas / TIWI

Una década de estilo y vanguardia

TIWI, fundada en 2014, ha capturado la atención del mercado con sus monturas originales y diseños vanguardistas, que no solo ofrecen estilo, sino también la posibilidad de personalización, un valor que la ha diferenciado desde sus inicios. Sin embargo, la marca no se ha detenido ahí. En el marco de esta celebración, TIWI anuncia su 'New era', una nueva fase estratégica en la que la compañía dobla su apuesta por el mercado del graduado.

Ahora, su oferta se reestructura en un equilibrio perfecto: un 50% de su producción estará dedicado a la colección de gafas graduadas y el otro 50% a las gafas de sol, marcando así un claro paso hacia el fortalecimiento de su presencia en el mundo de la óptica. "Este es un momento clave para nosotros", comenta Guillermo Casar, director de TIWI. "El graduado ha pasado de ser una rama más de nuestro negocio a convertirse en una apuesta sólida para el futuro. Estamos entusiasmados con lo que está por venir".

TIWI, la marca española que surgió de un viaje a África / TIWI

Nuevos horizontes para la compañía

En cuanto a los resultados económicos, TIWI no deja de crecer. La compañía prevee cerrar el año con un incremento del 50% aproximadamente en sus cifras, y las previsiones para 2025 son igual de optimistas. La marca se prepara para acelerar su proceso de internacionalización, con un enfoque en mercados estratégicos sobretodo en Europa así como seguir consolidando su presencia en LATAM, adentrándose en mercados como Argentina, Panamá y Perú.

A nivel nacional, TIWI continuará reforzando su red de tiendas con nuevas aperturas, consolidando su presencia en todo el país. Con siete tiendas propias en España y más de 900 puntos de venta en espacios multimarca, TIWI ha logrado una sólida presencia en el mercado nacional. Además, ha expandido sus horizontes internacionales con puntos de venta no solo en Europa, sino también en mercados emergentes como Panamá, Costa Rica, Chile, Colombia, México y Venezuela.

TIWI entra en esta nueva década con ambición y entusiasmo, lista para seguir sorprendiendo al mundo con su visión única del diseño y su firme apuesta por la calidad y la innovación.

La firma TIWI, de gafas de sol y graduado, anuncia un nuevo plan de expansión / TIWI

TIWI, la marca que surgió de un viaje a África

TIWI nació con la intención de llevar el Made in Spain a todas las partes del mundo. La marca surgió tras un viaje por África en el que los socios vivieron una de las experiencias que les cambió la vida: consiguieron hacer feliz a una persona con fotofobia con el simple gesto de regalarle unas gafas de sol. Este fue el punto de inflexión que empujó a los fundadores a poner en marcha TIWI, convertida hoy en una marca de referencia a nivel nacional gracias a sus diseños únicos, exclusivos y personalizables.