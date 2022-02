Ésta es la falda de volantes de Zara que las invitadas de primavera agotan sin parar.

Parece que Zara tiene un poco de fijación con los elementos más propios y característicos de la moda flamenca. Lo hemos visto en su falda de volantes inspirada por la moda flamenca y en todas las prendas de lunares que protagonizan su nueva colección. Aunque lo que realmente resulta llamativo es la celeridad con la que se agotan este tipo de prendas, sobre todo cuando se trata de looks de invitada de inspiración flamenca, sobre todo si se trata de una falda de volantes como ésta de Zara que os proponemos y que las invitadas de primavera agotan sin parar (el coming soon ya se puede leer en todas sus tayas y no es la primera vez).

En el caso de esta falda de volantes de Zara, las razones por las que las invitadas de primavera la agotan sin parar resultan más que evidentes. Ya hemos dejado constancia de que la inspiración flamenca siempre es la mejor aliada a la hora de conseguir los mejores looks de invitadas, pero esta prenda, además, es que resulta súper elegantes y sencilla de combinar.

Con cuatro volantes que nace desde mitad del talle, la falda de Zara presenta un largo midi, súper favorecedor y elegante para cualquier look de invitada. A la hora de combinarla, apostar por una blusa de gasa muy fluida de color blanco, un recogido informal y algún detalle en rojo es todo un acierto y es el look con el que las invitadas de primavera ya se han imaginado, de ahí que lo agoten sin parar.

Ya hemos avanzado que la inspiración flamenca esta temporada lo ocupa todo, por lo que si eres una apasionada, siempre podrás fichar la falda de volantes de Zara para una boda de primavera y seguir apostando por ella en looks más informales. Sólo necesitas complementos más relajados (unas sandalias planas, un top lencero) y podrás hacer de la falda de volantes de Zara la mejor prenda para los looks estivales.

Así es la falda de volantes de Zara que las invitadas de primavera agotan sin parar

Con un estampado de flores diluidas y difusas en blanco y negro, la falda de volantes de Zara se presenta con el tiro alto y con detalles de volantes en el mismo tejido. Cuenta con un cierre lateral con cremallera oculta en costura y, a pesar de tratarse de una falda de volantes enteriza, tiene mucho movimiento y caída, tanto por el tipo de tejido como por los pliegues de los volantes.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda de volantes de Zara que las invitadas de primavera no paran de agotar tiene un precio de 49,95 euros. Aunque actualmente todas las tallas tienen colgado el cartel de coming soon.