La firma de joyas favorita de la Reina Letizia llega a Sevilla de la mano del espacio De Este

Abrió sus puertas la pasada primavera y ya se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos de Sevilla. En pleno casco histórico, De Este nació como un espacio en el que el arte, la moda el diseño, la artesanía, la belleza y la cultura, crean una perfecta sinergia. Ahora, el espacio se convierte en el único punto de venta de la firma de joyería favorita de la reina Letizia, Pepe Alba.

Bajo el título De Este X Pepe Alba, esta colaboración celebra la elegancia atemporal y refuerza el compromiso de este singular espacio con el talento artesanal y el diseño con identidad, acogiendo una firma que ha marcado un antes y un después en la joyería española. Con esta unión, De Este se presenta como el único punto de venta de la firma Pepe Alba en la ciudad, ofreciendo desde sus diseños más clásicos hasta colecciones cápsula creadas en exclusiva para este espacio.

“Tener en De Este a Pepe Alba es todo un honor, porque representa la tradición de la joyería mezclada con la artesanía y, además, con la esencia de una firma totalmente familiar. Ha crecido y evolucionado generacionalmente; es decir, está completamente en el ADN de lo que es De Este, donde intentamos posicionar un producto nacional y, al mismo tiempo, completamente artesano. Luna, la actual diseñadora de Pepe Alba, apuesta ahora por una tendencia distinta, pero fiel a la esencia de la firma, trabajando con piedras naturales”, explica Rosa Guerrero Rodríguez, directora de MaxMara Sevilla con más de 25 años de experiencia en el sector del retail de lujo y responsable de este espacio.

La reina Letizia con los pendientes de la firma Pepe Alba. / M. G.

"Quiero dar las gracias a mi tía Belén y a Rosa. Gracias a ellas vamos a poder estar en Sevilla, un sueño que ya pasó por la cabeza de mi padre, Pepe Alba. A Belén, por presentarnos a Rosa; y a Rosa, por aceptarnos en su espacio De Este, tan exclusivo y que ha venido al mundo para dar valor al arte y a la cultura vinculada al mundo de la moda y las joyas. Nunca habíamos encontrado una propuesta de colaboración tan completa y tan en línea con nuestros valores y nuestra forma de trabajar. Sevilla siempre había estado en las conversaciones y la ilusión de nuestro padre: él siempre quiso mostrar al público sevillano sus diseños. Una tierra a la que estamos unidos. En De Este vais a poder encontrar diseños de mi padre y de mi hermana Luna”, ha explicado Álvaro Alba durante la presentación.

Una ruptura con el estilo clásico sin renunciar a los materiales nobles

José Luis Alba Álvarez, conocido artísticamente como Pepe Alba, fue un diseñador, orfebre y empresario zamorano que desarrolló su actividad en distintas ciudades de España y Europa. Reconocido por su sensibilidad plástica y su capacidad para combinar tradición y vanguardia, se convirtió en un referente de la joyería española. Desde joven mostró su talento creativo elaborando piezas en plata y piedras naturales. A finales de los años ochenta fundó su propia firma, Pepe Alba, con la que transformó el panorama joyero nacional.

Luna y Álvaro Alba, de la joyería Pepe Alba, y Rosa Guerrero, responsable del espacio De Este.. / M. G.

Rompió con el estilo clásico de la época y con la tradición familiar, sin renunciar a materiales nobles como el nácar o el coral, y apostó por nuevas formas y texturas. Sus creaciones con metacrilato de colores combinadas con plata se convirtieron en iconos de una nueva manera de entender la joyería.

En su última etapa como diseñador, se inspiró en la naturaleza para crear piezas de líneas puras y equilibrio visual, reflejo de su constante búsqueda de belleza y armonía. Su obra sigue siendo hoy un referente de la joyería contemporánea española. Actualmente, sus hijos Luna y Álvaro, la quinta generación de joyeros de esta familia, continúan su legado: diseñar, crear y seleccionar joyas de vanguardia.

Una joven se prueba unos pendientes de la firma de joyas Pepe Alba. / M. G.

Como ejemplo de sofisticación y la originalidad artesanal que caracterizan a la firma, la reina Letizia lució unos pendientes del modelo Día y Noche de Pepe Alba durante la entrega de los Premios Cervantes 2023, celebrada en Alcalá de Henares. Se trata de un diseño original del fundador Pepe Alba, compuesto por un rectángulo de oro y una perla barroca cuadrada del modelo Love Story. La pieza ha sido reinterpretada por su hija Luna Alba, quien ha incorporado unas prehnitas, piedras preciosas de tono verde claro con un sutil matiz amarillento, que aportan al diseño un toque contemporáneo y luminoso.