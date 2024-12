De punto y bordado, el jersey de Sfera calentito y elegante que sube de nivel tus vaqueros más aburridos.

En invierno hay un estilismo que siempre funciona, da igual si vas a trabajar, al campo, de compras o a una cena más espcial. Combinar tus vaqueros favoritos con algunos de los jerséis más calentitos siempre nos garantiza la funcionalidad que buscamos estos días, los complementos harán el resto. Si lo que queremos es un estilismo abrigadito, sólo tendremos que añadirle un buen plumífero y unas botas de borreguito, si lo que buscamos es un punto más elegante, optamos por algún collar que resalte, unas botas de tacón y un abrigo de paño. Aunque, si lo que queremos es subir de nivel nuestros vaqueros simplemente con el jersey, recomendamos echar un vistazo a la novedad de Sfera. Se trata de un jersey de punto bordado que tiene el don de subir de nivel tus vaqueros más aburridos.

El secreto de esta favorecedora prenda es el detalle en efecto bordado que la adorna y con el que podrás apostar por los jeans más anodinos de tu armario, que tu estilismo no se verá para nada resentido. A diferencia de otros jersey bordados, este diseño de Sfera no resulta nada recargado, más bien al contrario. Los discretos detalle slo hacen muy especial y por eso las más elegantes lo están fichando para darle un aire más sofisticado a sus looks con vaqueros.

Cómo subir de nivel unos vaqueros con un jersey de punto bordado

Combinar un jersey de punto con unos vaqueros es lo más típico del invierno. Un look básico, funcional y calentito que puede subir de nivel, no sólo con los detalles o el estampado del propio jersey, sino también con las combinaciones con diferentes prendas. Estos son algunos de los estilismos por los que puedes apostar a la hora de llevar unos vaqueros con un jersey bordado, como el que proponemos de Sfera.

Vaqueros wide leg y botas cowboy : El combo de vaqueros anchos y botas cowboy sigue siendo un éxito esta temporada y este jersey es el aliado perfecto para completar el look. Lleva el jersey metido dentro de unos vaqueros wide leg de tiro alto para marcar la cintura y dar proporción al outfit. Añade unas botas tipo cowboy en color cuero y remata el conjunto con un abrigo camel largo y estructurado. Este look es ideal para un día casual con un toque chic.

De punto y bordado, el jersey de Sfera calentito y elegante que sube de nivel tus vaqueros más aburridos

Los jerseys de punto siempre son un básico imprescindible en los meses de frío, pero Sfera ha conseguido reinventar esta prenda tan clásica con un diseño que no sólo es calentito y cómodo, sino también elegante y versátil. Su bordado a contraste y su corte ligeramente holgado lo convierten en una opción ideal para elevar tus vaqueros más aburridos y crear looks con mucho estilo.

Este jersey, disponible en gris y blanco, es perfecto para esos días en los que buscas un look que combine elegancia y comodidad. Su cuello a la caja y manga larga lo hacen muy favorecedor, y su diseño permite llevarlo metido dentro de los pantalones para marcar la cintura y lograr una silueta equilibrada.

El diseño de este jersey de Sfera es todo lo que necesitamos para esta temporada: versátil, cómodo y elegante. Su bordado de flores en uno de los laterales y desde el hombro por toda la manga aporta un toque especial que lo diferencia de otros básicos, mientras que su corte lo convierte en una prenda fácil de llevar con diferentes tipos de vaqueros y estilos de calzado. Es un básico indispensable para combinarlo con unos vaqueros, aunque el toque del bordado lateral es lo que hace que el estilismo sea de lo más especial.

Jersey de punto bordado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de punto bordado de Sfera calentito y elegante que sube de nivel tus vaqueros más aburridos tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 58242521464