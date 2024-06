'Manual de tu estilo propio (y de nadie más)', el libro con el que Rosa Iglesias invita a convertirte en la influencer de tu casa

"Debemos entender y usar las redes sociales como lo que son: una herramienta de inspiración. De estas obtenemos muchas ideas, tomamos conciencia de la diversidad, nos sentimos acompañadas en nuestra inseguridad, aprendemos trucos… y de las influencers, como prescriptoras en ese medio, exactamente igual: son la materialización de todo esto, son la parte práctica de la asignatura", avanza Rosa Iglesias en uno de los capítulos de su primer libro, Manual de tu estilo propio (y de nadie más) (Almuzara). La fundadora de El Estilario no sólo aconseja tomar consciencia de las redes sociales desde otra perspectiva, sino que nos invita a convertirnos en las influencers de nuestra casa en esta manual didáctico en el que lo importante es conectar con una misma y con su propia esencia.

Rosa Iglesias, como ya hiciera en su blog desde 2008 y en su perfil de Instagram, anima a sus lectoras en este manual a no dejarse cegar por las tendencias pasajeras y a hacerlas nuestras de manera inteligente. Esto se traduce en un armario más despejado, donde cada prenda tiene un propósito y una razón de ser. "El objetivo es que aprendas a combinar todos los ingredientes que cuelgan de tus perchas, creando un estilo que sea auténticamente tuyo y que refleje todas las facetas de tu vida", explica. Abrazar tu drama, como pistoletazo de salida a un viaje de autonocimiento, es la base sobre la que la estilista y experta en imagen personal invita a sustentar nuestro estilo propio, sin caer en comparaciones ni ser "demasiado tiranas con nosotras mismas". Todo esto y mucho más se puede descubir en este primer libro, que nació con recopilaciones que la propia Iglesias había hecho de sus recomendaciones en su blog con una lectura mucho más actual y que tiene como objetivo convertirse en un manual de cabecera del que sacar mucho jugo con cada nueva lectura.

Abrazar el drama, el punto de partida hacia nuestra esencia

Rosa Iglesias habla sin tapujos sobre la concepción que a veces tenemos sobre nosotras mismas y el rechazo que a veces provoca mirarnos en el espejo. Un cuerpo con el que ya no nos identificamos, un estilo que ya no nos pertenece y un drama que cada vez se acrecenta más cuando tenemos que vestirnos y no tenemos (o no sabemos, más bien) qué ponernos. Tanto en el manual como en su perfil de Instagram, la estilista invita a "abrazar el drama" como primer paso hacia una conexión con nuestra esencia. "Somos muy turanas y solemos machacarnos en exceso, centrándonos en lo negativo y olvidándonos de lo positivo. Ambas cosas forman parte de nistras mismas y nada es malo. Hay que mirarse y reconocerse, ahora soy así y tengo que usar la ropa para reconectar conmigo misma, no para castigarme", recomienda la experta.

La ropa como herramienta y el uniforme como elemento de seguridad

A la hora de llegar a esa reconexión personal, Rosa Iglesias ve en la ropa la mejor de las herramientas, aunque, como con todas las herramientas, se puede usar mal o bien. Es fundamental saber cómo poner a las prendas a nuestro servicio porque, al final, es lo que nos define. En ese sentido, la estilista ahonda en el concepto uniforme de seguridad, un estilismo con el que nos sentimos siempre cómodas y nos empodera. "El concepto uniforme va más de recursos especiales que nos hacen sentir seguras. No es lo mismo llevar siempre la misma ropa que vestir siempre igual. Podemos quedarnos atrapadas en un concepto de ropa y eso nos hace caer en la vaguedad y el uniforme no es eso, es saber con qué prendas nos sentimos cómodas y experimentar con ella, siempre dentro del mismo estilo", aconseja. Para llevar a cabo este reconocimiento del uniforme personal y cómo ir sacándole partido, Iglesias recomienda "el álbum de fotos frente al espejo".

Diario de fotos frente al espejo para trabajar tu estilo propio

¿Cuántas veces nos hemos hecho una foto para mandársela a una amiga y que nos diga qué le parece nuestro look? Pues ahora esa amiga somos nosotras misma. Pra tener refrescao nuestro armario, Rosa Iglesias recomienda en su manual hacernos fotos de manera diaria (quizás no tiene que ser todos los días) sin ninguna pretensión, sólo para tenerlas almacenadas y recurrir a ellas para que nuestro cerebro refresque la imagen de nosotras mismas. No hay que subirla a redes ni reparar en nuestro rostro o en nuestro pelo, sólo fijarnos en la ropa, en los complemento y en aquello que hizo que ese look fuera especial. A modo de diario, este álbum de fotos nos ayudará a recordar los looks que hemos llevado y que no shan gustado o e reinterpretar otros teniendo claro qué es lo que mejor nos queda.

La influencer de tu propia casa

Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos pueden servir de fuente de inspiración para prácticamente todo y, por otro, pueden convertirse en un lastre emocional. Rosa Iglesias recomienda acceder a ellas con perspectivas, siendo conscientes de que lo que vemos es una foto de un momento concreto que alguien ha querido mostrar, no es la imagen entera y real de esa persona. "En redes vemos una imagen de fantasía y tenedmos a compararnos con esa imagen, que es instantánea. Qué guapa es esa persona, qué bien posa, qué bien le queda todo... Nos martirizamos por ello porque nos encanta el drama y nos quedamos con lo que no tenemos", expone la estilista. Para evitar caer en ese bucle de negatividad, Rosa Igkesias invita a convertirnos en las influencers de nuestra propia casa, a ver lo bueno y positivo que tenemos, pero también a reconocer lo malo y ser conscientes de que forma parte de nuestra vida.

Estilarias felices

Cuando en la editorial le propusieron a Rosa Iglesias escribir un libro le hizo mucha ilusión. Ya tenía mucho material, sólo tenía que darle forma para concebir este libro que, desde el primer momento, concibió como un manual. "Nunca me había planteado escribir un libro y me hizo mucha ilusión que me lo propusieran, sólo tenía que darle una vuelta a ideas que ya tenía escritas y darle forma parq eu la persona que lo lea disfrute del proceso. Para mí fue una catarsis", nos cuenta. Dos firmas de libros después (en Madrid y en Sevilla) y con la próxima en camino (el 11 de julio en La Coruña), la estilista puede presumir de haber ayudado con su libro a miles de estilarias. Lo mejor de esto es el cariño que recibo de la gente, me sorprende que muchas mujeres me digan que les he cambiado la vida porque se habían abandonado y esto les ha hecho recuperar la ilusión para volver al camino", concluye.