El mono blanco de Zara que lleva a otro nivel las tendencias del verano y con el que serás infiel a todos los vestidos de tu armario

Hay prendas que, cuando las descubres, sabes que se convertirán en tus preferidas y que serán las culpables de que olvides todas las demás que hay en tu armario. Es lo que nos ha pasado con nuestro último descubrimiento de Zara, que es tan bonito que tenemos claro que por su culpa le seremos infieles a todos los vestidos que hay en nuestro armario este verano.

A pesar de que nuestras firmas preferidas nos lo hayan puesto difícil, sabemos que después de que este pieza haya llegado a nuestras vidas ya nada será igual. Ni el súper vestido lencero rojo podrá competir frente a él, ni si quiera el vestido con cuello halter de edición limitada que hace tipazo tendrá el poder de hacerle frente al mono blanco de Zara que lleva a otro nivel las tendencias del verano. Por eso, con este mono de Zara sabemos que le serás infiel a todos los vestidos de tu armario. Vale que ya tengamos bicheado el mono blanco low cost de fondo de armario, pero es que éste que hemos encontrado es mucho más bonito que cualquier otro diseño súper barato que hayamos podido encontrar. Además, nada tiene que ver el uno con el otro.

En verano los estilismos son mucho más fresquitos y, por fin, las prendas en soledad se convierten en las absolutas protagonistas de nuestros outfits. O lo que es lo mismo, las altas temperaturas nos invitan a llevar una única prenda, lo que nos facilita poder convertirla en la estrella del look. Esta peculiaridad hace que los vestidos se conviertan en los reyes del verano. Sus colores y estampados bien le valen un primer puesto en los looks veraniegos. Pero, después de este descubrimiento, nada va a ser lo mismo.

El mono blanco de Zara, con manga a la sisa y súper cortito, es lo que estábamos esperando para soñar con el verano, para imaginarnos morenas, con sandalias y sombrero de paja. Por eso, este mono blanco de Zara se convierte en la prenda más perfecta para abrazar las tendencias del verano y serle infiel a todos los vestidos del armario. Después de verlo, no hay vestido de flores y colores capaz de hacerle frente., ya sólo queremos que sea verano y poder estrenar este mono blanco de Zara tan bonito y espectacular.

Así es el mono blanco de Zara con el que serás infiel a todos los vestidos de tu armario

Tener el don de encandilarnos no es algo que tengan todas las prendas, por eso el efecto que este mono blanco ha causado en nosotras nos tiene un shock. La primera vez que lo vimos sentimos un flechazo absoluto. Su tejido, su corte y su cierre abotonado nos parecen perfectos para convertirla en la prenda estrella del verano con la que dejar a un lado (aunque sea por un momento) a los vestidos más bonitos de nuestro armario.

Bastante suelto y fluido, el mono blanco de Zara es perfecto para un look minimalista en el que queramos apostar por la sencillez llevada a otro nivel. Por eso esta prenda nos parece ideal para esos looks playeros de sombrero y sandalias o para esos outfts nocturnos y estivales en los que nos calzamos las sandalias más altas y nos lanzamos a la calle a presumir de moreno. En definitiva, una prenda súper veraniega, tremendamente versátil y muy favorecedora con la que llevaremos a otro nivel nuestros looks del verano.

Disponible desde la talla a XS a la XL, el mono blanco de Zara tiene un precio de 29,95 euros. A pesar de que acaba de llegar a la web de Zara, el mono blanco parece haber encandilado a muchas mujeres que también sueñan ya con el verano, tendrás que darte prisa y hacerte con el tuyo antes de que se agote.