Penélope Cruz, Paz Vega y Ana de Armas: trío de ases en los Oscar con una apuesta al blanco y negro

Cada año, la alfombra roja de los Oscar se convierte en el mayor escaparate de la moda internacional. Diseñadores de renombre, estilistas de primer nivel y estrellas del cine se preparan para una de las noches más esperadas, donde el estilo y la sofisticación juegan un papel clave. En esta edición, la presencia española volvió a brillar con luz propia, demostrando que nuestras actrices no sólo destacan por su talento, sino también por su impecable sentido de la moda. Y si hay una combinación cromática que ha triunfado en la gran fiesta del cine, esa es el binomio blanco y negro, una apuesta infalible que Penélope Cruz, Ana de Armas y Paz Vega supieron llevar con maestría.

Desde hace décadas, el blanco y negro ha sido sinónimo de elegancia atemporal en las grandes alfombras rojas. No importa la tendencia del momento, estos dos tonos siempre logran transmitir sofisticación y equilibrio, convirtiéndose en el recurso perfecto para eventos de gran envergadura como los Oscar. Mientras el negro aporta sobriedad y misterio, el blanco ilumina y resalta la presencia en la alfombra roja. En ocasiones, el rojo también se convierte en un color estrella, ofreciendo un empoderamiento que pocas tonalidades pueden igualar. Sin embargo, esta edición confirmó que el blanco y el negro siguen siendo la combinación ganadora y nuestras actrices supieron aprovecharlo al máximo.

Con estilos completamente diferentes, pero igualmente impactantes, Penélope Cruz, Ana de Armas y Paz Vega apostaron por estos tonos y lograron destacar entre las mejor vestidas de la noche. Desde la elegancia helénica de Chanel hasta el glamour old Hollywood de Louis Vuitton y la sofisticación vanguardista de Roberto Diz, sus elecciones fueron un claro reflejo de cómo la moda española e internacional pueden fusionarse en un mismo escenario. Repasamos en detalle sus looks.

Penélope Cruz, la musa de Chanel con inspiración griega

Penélope Cruz en los Oscars 2025 / EFE

Si hay una actriz que domina la alfombra roja con una presencia impecable, esa es Penélope Cruz. La madrileña, fiel a Chanel, volvió a demostrar su estatus como una de las grandes embajadoras de la maison francesa con un vestido de inspiración helénica que evocaba la majestuosidad de las diosas griegas.

El diseño, confeccionado en un delicado tejido blanco con drapeados estratégicos, realzaba su silueta con una fluidez exquisita. Su escote halter añadía un toque de sofisticación, mientras que una ligera capa de gasa, muy vaporosa, otorgaba un aire etéreo y majestuoso. Para completar el look, la actriz apostó por detalles en pedrería sutiles, que aportaban un brillo delicado sin caer en la ostentación.

Penélope, que además tuvo el honor de presentar uno de los premios de la noche, complementó su estilismo con joyas minimalistas en tonos plateados, un maquillaje en tonos neutros y una melena ondulada y bastante larga para lo que acostumbra. Una elección impecable que reafirma su posición como icono de estilo en los Oscar.

Ana de Armas, pedrería en un impecable Louis Vuitton

Ana de Armas en los Oscars 2025 / EFE

La actriz de origen cubano y nacionalizada española Ana de Armas ha sabido conquistar Hollywood con su talento, pero también con su impecable gusto por la moda. En esta edición, su look fue un auténtico homenaje a las divas del cine clásico, reafirmando su elegancia con un vestido negro de Louis Vuitton.

El diseño, de corte sirena en crepé de seda, se ajustaba perfectamente a su figura, moldeando su silueta con una precisión milimétrica. Su escote halter de pedrería evocaba el glamour de los años dorados de Hollywood, aportando un brillo discreto pero impactante.

Para mantener la sofisticación de su estilismo, Ana optó por un maquillaje con un sutil ahumado en los ojos y labios en tono nude, dejando que el vestido hablara por sí solo. Su cabello, suelto y con un sutil efecto messy, la terminó de consolidar como una de las actrices mejor vestidas de la noche.

Paz Vega, todo al negro en un look de plumas de Roberto Diz

Paz Vega en los Oscars 2025 / EFE

Si hay algo que caracteriza a Paz Vega, es su capacidad para arriesgar sin perder un ápice de elegancia. En esta ocasión, la actriz sevillana confió en el diseñador español Roberto Diz para una de las propuestas más interesantes de la noche.

Su vestido, de inspiración minimalista con un toque vanguardista, jugaba con contrastes de materiales y volúmenes. La parte superior presentaba un corsé negro con bajo péplum y aplicaciones de flecos brillantes, que añadían dinamismo y textura al diseño. La falda, confeccionada en crepé negro de impecable caída, aportaba el equilibrio perfecto, logrando un resultado sofisticado y moderno.

Paz completó su estilismo con complementos discretos y un maquillaje de efecto glow, dejando que el vestido hablara por sí solo. Su melena, recogida en un moño bajo con raya lateral, aportó el toque final a un look que reflejaba a la perfección su estilo sofisticado y cosmopolita.

El blanco y negro: la apuesta segura para cualquier evento

Los Oscar 2025 han dejado claro que, cuando se trata de deslumbrar en la alfombra roja, el blanco y el negro siguen siendo la combinación más elegante y certera. Penélope Cruz, Ana de Armas y Paz Vega lo han demostrado con estilismos impecables, reafirmando que la moda española e internacional siguen marcando tendencia en el cine.

Desde la inspiración griega del Chanel de Penélope Cruz, hasta el glamour old Hollywood de Louis Vuitton en el estilismo de Ana de Armas, pasando por la sofisticación del lookazo de Roberto Diz elegido por Paz Vega, cada una de estas actrices ha sabido adaptar la combinación ganadora a su propio estilo, consolidándose como referentes de la moda en eventos de esta magnitud. Si ellas apuestan por el binomio clásico para una alfombra roja, ¿por qué no hacerlo para cualquier evento de esta primavera verano? Se acercan las bodas, bautizos y comuniones y nada mejor que ir sobre seguro para acertar con el look. Eso sí, olvídate del blanco para una boda, pero útilizalo en otros eventos de primavera.