Los lunares de Zara y Mango serán los mejores aliados en tus looks para no echar de menos la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla es la semana por excelencia del lunar. Además de ser el protagonista de trajes de flamenca, el estampado de lunares se adueña de todos los outfits y las mujeres, ya sean de Sevilla o de Honolulu, hacen de este estampado el protagonista absoluto de todos los looks. Ante una nueva suspensión de la Feria de Abril somos muchas las que miramos con añoranza nuestro traje de flamenca, soñando con volver a lucirlo caminito del Real.

Pero que la ausencia de albero, rebujito y sevillanas no nos quite la alegría, el estampado de lunares es el mejor aliado para no echar de menos la Feria de Abril y nosotras hemos preparado una selección de prendas por las que apostar en tus looks y quitarte las penas.

Somos conscientes de que este estampado es tan elegante y glamuroso que dan igual las tendencias, éste siempre estará de moda. Prueba de ello son algunas de las prendas que nuestras firmas preferidas nos han ido proponiendo a lo largo de estos días. Una falda plisada de lunares que hace tipazo, un mono verde de lunares ideal para los looks de primavera o la blusa de lunares que mejor combina con unos vaqueros blancos son una buena prueba de ello. Pero no son las únicas prendas de lunares que serán los mejores aliados en tus looks para no echar de menos la Feria de Abril.

A pesar de que son muchas las firmas que apuestan por los lunares en sus nuevas colecciones, son los lunares de Zara y Mango (también Mango outlet) los que nos han servido de fuente de inspiración para hacer esta selección de prendas de lunares por las que apostar en tus looks y no echar de menos la Feria de Abril.

Además, como el de lunares es un estampado completamente atemporal, súper favorecedor y muy elegante, esta selección de prendas de Zara y Mango también te ayudará a descubrir a los mejores aliados de tus looks de primavera y verano.

Vestido de lunares de Zara con escote asimétrico

El vestido de lunares de Zara con escote asimétrico tiene un precio de 19,95 euros.

Mono de lunares de Mango con cinturón

El mono de lunares de Mango con cinturón tiene un prec,io de 49,99 euros.

Vestido de lunares de Zara cut out

El vestido de Zara de lunares cut out tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de lunares de Mango con escote asimétrico y volante

El vestido de lunares de Mango con escote asimétrico y volante tiene un precio de 59,99 euros.

Falda de lunares de Zara con apertura en el lateral

La falda de lunares de Zara con apertura en el lateral tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi de lunares de Mango outlet con apertura en el lateral

La falda midi de lunares de Mango outlet con apertura en el laterla tiene un precio de 15,99 euros.

Falda pantalón de lunares de Zara

La falda pantalón de lunares de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Top plisado de lunares de Mango outlet con cuello halter

El top plisado de lunares de Mango outlet con cuello halter tiene un precio de 15,99 euros.

Top satinado de lunares de Zara con frunces en nido de abeja

El top satinado de lunares de Zara con frunces en nido de abeja tiene un precio de 22,95 euros.

Vestido de lunares de Mango outlet con cuello halter

El vestido de lunares de Mango con cuello halter tiene un precio de 59,99 euros.

Mono de lunares de Mango de estilo camisero

El mono de lunares de Mango de estilo camisero tiene un precio de 39,99.

Mono de lunares de Mango outlet de corte fluido

El mono de lunares de Mango outlet de corte fluido tiene un precio de 24,99 euros.