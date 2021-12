Amigo invisible: Regalos originales y económicos para acertar (y triunfar) esta Navidad.

Hace años que seguís la tradición. Cada Navidad hacéis el sorteo y preparáis con ilusión el regalo del amigo invisible. No es fácil encontrar la fecha perfecta en la que coincidáis todas para entregaros los regalos, pero todos los años se convierte en un momento especial.

Generalmente suele coincidir con la comida de Navidad, esa para la os habéis comprado el súper vestido negro de terciopelo y en la que os marcaréis uno de los mejores looks de Navidad (no todos los días tenéis la suerte de poner de acuerdo a la hora de quedar tus amigas y tú). Aunque lo mismo en tu pandilla sois más de jerséis navideños, lo que nos parece adorable.

Sea como sea, habéis conseguido poneros de acuerdo y ahora toca encontrar el mejor regalo para el amigo invisible. No puede faltar, acompañando a esta navideña tradición, el estrés de no tener muy claro qué es lo que más ilusión le hará a la amiga que te ha tocado. Una fragancia de alguna de las nuevas colecciones de perfumes que salen a la venta estos días, una bufanda...Conoces bien a todo tu grupo, pero estás deseando dar con la clave y poder disfrutar de una cara llena de sorpresa y alegría cuando entregues el obsequio. Aunque eso no siempre es tarea sencilla.

La clave para un exitoso amigo invisible entre amigas es conocer los gustos de la persona a la que debes regalar. Salir de la zona de confort y arriesgar con un regalo divertido y original o que tu amiga no espere, también es una buena opción para diferenciar el regalo de este año.

Si, aunque conoces desde hace años a tu amiga del alma, se te hace cuesta arriba elegir el regalo perfecto para ella, es tu día de suerte. Tenemos las 7 ideas de regalos asequibles y originales para regalar este año a tu amiga invisible y dejar con la boca abierta no sólo a ella sino a todo tu grupo.

Joyitas especiales, regalar piezas únicas para acertar

Las joyas siempre son un regalo acertado, sobre todo si tu amiga es coqueta y suele llevar accesorios. Eso sí, para dar en el clavo lo ideal es apostar por alguna pieza que no sea para nada básica; que ella no tenga, pero que pueda encantarle. Las joyitas de Verité son un acierto asegurado, en especial nos encanta este collar con piedra verde para así regalarle a tu amiga invisible una pieza especial, artesanal y súper elegante.

Calendario de pared, el regalo perfecto para las más organizadas

El nuevo año está a la vuelta de la esquina y tú deseas lo mejor para tu amiga invisible en 2022. Sabes que le encanta organizar los planes con tiempo y quieres que se acuerde de ti todo el año, por eso, un calendario de pared es el regalo perfecto. Apuesta por uno especial, con ilustraciones o imágenes que creas que le van a encantar. El Calendario Jardinario 2022, de Raquel Feria es perfecto para que tu amiga empiece cada mes del año con una ilustración especial.

Tazas, el regalo cliché del amigo invisible… o no

Regalar tazas es un tópico del amigo invisible, pero un tópico que nos encanta. Si tu amiga es una amante del café, se ha mudado recientemente, o le encanta irse de camping, este regalo es ideal para ella. Eso sí, no caigas en la típica taza aburrida, aprovecha esta ocasión para comprar un producto artesanal y original. Estas tazas de acero esmaltado de La Sentía, son idóneas para sorprender a tu amiga invisible con un regalo único.

Bolsos fiesteros, el complemento ideal para regalar esta Navidad

Llega la Navidad, y tú, que conoces mejor que nadie a tu amiga, sabes que le encanta ir monísima a todas las cenas, quedadas y fiestas. Te gustaría dar con un complemento perfecto para ella, pero no das con el indicado. Regalando un bolso jamás puedes fallar, y éste de Paco Martínez, metálico y brillante, es estupendo para que tu amiga acuda a todos sus eventos luciendo espectacular y presumiendo de lo buena amiga invisible que eres.

Tote-bags originales, el regalo perfecto para tu amiga más alternativa

Regalar un bolso te ha parecido muy buena idea, pero a tu amiga invisible no le va tanto el brilli-brilli. Su estilo es muy diferente al del resto del grupo y no sabes que regalarle porque le gusta todo y no le gusta nada. No te preocupes, con alguna de las tote-bags de Mirada Libre acertarás seguro. Sus diseños son atrevidos, coloridos y fuera de lo común, igual que tu amiga. Elige tu modelo favorito de la colección y corónate como la mejor amiga invisible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirada Libre Shop (@miradalibre_shop)

Momentos de relax, regala el kit perfecto para cuidarse

Si tu amiga pasa horas cuidándose la piel, sumergida en la bañera, y le encanta descubrir nuevos productos de baño, está claro lo que debes regalarle este año: un kit para que disfrute relajándose. La Jaboteca tiene toda clase de productos para que triunfes con tu regalo, e incluso te ofrece la opción de encargar un conjunto ya pensado para que elijas, con total facilidad, el que más le puede gustar a tu amiga. Este kit de 3 jabones de glicerina es ideal para regalar momentos de relax, y triunfar con tu elección.

Libro ilustrado, como triunfar con tu amiga lectora

Tu amiga es una lectora empedernida, es difícil que el libro que escojas pensando en ella no vaya a gustarle. Si de verdad quieres sorprenderla, pero lee tanto que no es fácil dar con un libro que no haya leído, opta por regalarle una edición ilustrada de uno de sus clásicos favoritos. Esta edición de Cien años de Soledad, de García Márquez, con ilustraciones de Luisa Rivera nos parece perfecta para regalar literatura que no pasa de moda.