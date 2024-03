La reina Letizia hace un guiño a la Feria de Abril en su visita a Sevilla

La moda flamenca está en todas partes y por eso no es de extrañar que royals y celebs no duden en apostar por looks que la recuerde, aunque sea en detalles discretos. De vista en Sevilla para presidir en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes) el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), organización que dio sus primeros pasos en la capital andaluza, la reina Letizia no ha dudado en hacer un guiño a la Feria de Abril con la elección de su look para dicho acto público. Con su recién estrenado long bob y siempre impecable en sus apuestas de estilo, la monarca se ha dejado empapar por las tendencias en moda flamenca y se ha decantado por rescatar un diseño que podría ser la alternativa perfecta al traje de flamenca.

El look de la reina Letizia en su visita a Sevilla

Seguidora de las últimas tendencias, pero consciente de que más vale una buena prenda de fondo de armario que veinte novedades, la reina Letizia ha buscado entre sus vestidos y se ha decantado para la ocasión por un diseño de punto que ya ha lucido con anterioridad. Se trata de un vestido de color negro, ajustado en la zona del pecho, con el corte a la cintura y falda evasé, que resulta de lo más favorecedor. Aunque es el detalle del estampado lo que marca la diferencia y lo que recuerda a la Feria de Abril.

Con dos grandes claveles de color blanco, el vestido elegido por la reina Letizia para su visita a Sevilla recuerda a los vestidos de inspiración flamenca con los que muchas acuden al Real la noche del pescaíto. Aunque su color es más propio para un día de Semana Santa. En cualquier caso, el diseño le siente a la reina como un guante y puede convertirse en la alternativa perfecta a los lunares y volantes o ser el vestido perfecto para todos los eventos que se suceden en primavera, desde un bautizo a una comunión.

Fiel a su estilo sencillo, discreto y minimalista, la reina Letizia ha completado el look con el que hace un guiño a la Feria de Abril de Sevilla con unos zapatos de tacón en color negro (ni rastro de los kitten heel que le copia a su hija, la princesa Leonor) y unos pendientes pequeñitos en forma de flor. Un estilismo muy sencillo y elegante para un acto público que no requiere de excesos y sobrecargos y que copiaremos, sin duda, esta primavera.