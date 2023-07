De Rocío Osorno a Beruma, las influencers sevillanas tienen la clave para sobrevivir a la ola de calor con estilo.

Con la llegada de la ola de calor (la segunda de este verano), encontrar el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad y elegancia se vuelve crucial (sobre todo la comodidad). Las influencers sevillanas son conocidas por su impecable sentido de la moda y su habilidad para crear looks frescos y estilosos incluso en las temperaturas más elevadas.

Teníamos claro que Rocío Osorno es una de las musas para crear looks con los que sobrevivir a una de calor con estilo. Aunque no es la única influencer sevillana que da en la clave de los mejores looks con los que sobrellevar el calor sin renunciar al glamour y la sofisticación.

Ya demostraron que son las más estilosas luciendo los sombreros virales con los que protegerse del calor, y ahora Bearuma, Pipa Porras, Rocío Osorno, Isa Ramos y María Segarra se convierten en las influencers sevillanas que tienen la clave para inspirar los mejores looks con los que sobrevivir a la ola de calor con estilo.

Sobrevivir a la ola de calor no significa renunciar al estilo. Las influencers sevillanas demuestran que es posible lucir estilosas y frescas incluso en las temperaturas más altas. Desde vestidos ligeros y coloridos hasta looks minimalistas y casuales, hay opciones para todos los estilos y preferencias. Encontrar el look más inspirador y crea tus propios looks para enfrentar el calor con estilo, comodidad y estilo.

Bearuma, looks de estilo boho para sobrevivir al calor

Bearuma, con su estilo boho-chic y su amor por los colores vibrantes, nos inspira a usar vestidos ligeros y frescos. Opta por un vestido maxi de tela ligera en tonos brillantes como el amarillo o el coral. Combínalo con unas sandalias planas cómodas y accesorios étnicos para un look bohemio y veraniego.

@bearuma

Pipa Porras, tonos neutrales para looks elegantes

Pipa Porras es conocida por su estilo sofisticado y elegante. Para combatir el calor, toma inspiración de ella y opta por un look minimalista. Elige un vestido de lino en tonos neutros como el blanco o el beige. Completa el outfit con unas sandalias de tiras finas y un sombrero de ala ancha para protegerte del sol con estilo.

@pipaporras

Rocío Osorno, la reina de los looks vibrantes

Rocío Osorno es una referente en moda y su estilo llamativo y colorido es perfecto para la temporada estival. Atrévete a lucir un conjunto de dos piezas en estampados vibrantes como las rayas o los lunares. Combínalo con unas zapatillas blancas y accesorios coloridos para un look fresco y divertido.

@rocioosorno

Isa Ramos, looks de inspiración urbana

Isa Ramos es una influencer sevillana que destaca por su estilo urbano y desenfadado. Para los días de calor, opta por un look casual con unos shorts vaqueros y una camiseta básica de algodón. Completa el outfit con unas zapatillas deportivas y una gorra para un look streetstyle cómodo y fresco.

@lisasimppson

María Segarra, un look muy romántico y femenino

María Segarra es conocida por su estilo romántico y femenino. Para hacer frente al calor, inspírate en ella y elige un vestido de estilo camisero en una tela ligera y estampado floral. Combínalo con unas sandalias de tacón medio y accesorios delicados para un look elegante y fresco.