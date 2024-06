Rocío Osorno encuentra en Zara el conjunto con estampado de limones más veraniego y está a punto de agotarse.

Los estampados de verano siempre tienen un aire fresco y juvenil que lo embriaga todo. Y no, no nos referimos al animal print, que este año lo veremos en todas partes. Hay otros estampados, los que se adueñan de los vestidos boho, los diseños camiseros y las faldas estivales, que causan sensación y terminan haciendo virales a las prendas. Como ha ocurrido con el último conjunto que Rocío Osorno ha encontrado en Zara. Al igual que ya ocurriese con el vestido de crochet que disimula tripa, Rocío Osorno está a punto de agotar la prenda más veraniega de esta temporada y no podemos esperar más para contarte cuál es.

Probablemente catalogado como uno de los mejores looks de verano, el conjunto con estampado de limones que Rocío Osorno ha encontrado en Zara es esa prenda que causa sensación y que se agotará en un pestañeo. De hecho, ya tiene colgado el cartel de coming soon en muchas de las tallas. Veraniego, favorecedor y muy cómodo, este conjunto con estampado de limones de Rocío Osorno va a dar mucho que hablar. Échale un vistazo y no te quedes sin el conjunto con el estampado más veraniego.

Los estampados más veraniegos de este 2024

En el caso de los estampados de verano, las tendencias se desdibujan un poco porque la época estival tiene sus propios prints por antonomasia. Las flores viven su momento álgido, pero también los estampados tropicales y frutales, aunque no son los únicos prints que marcan la diferencia este verano. Al igual que el estampado de limones del conjunto de Zara de Rocío Osorno, hay otros prints muy veraniegos que están esperando a que apuestes por ellos.

Estampados florales : Sobre todo, si se trata de flores de gran tampaño y en tonalidades bastante saturadas.

: Sobre todo, si se trata de flores de gran tampaño y en tonalidades bastante saturadas. Estampados tropicales : Palmeras, loros, flores... Todo lo que evoque a tropical tiene cabida en tus looks de verano.

: Palmeras, loros, flores... Todo lo que evoque a tropical tiene cabida en tus looks de verano. Estampados frutales : Limones, naranjas, piñas, sandías o fresas, las frutas siempre recuerdan al verano y se adueñan de los looks más estivales.

: Limones, naranjas, piñas, sandías o fresas, las frutas siempre recuerdan al verano y se adueñan de los looks más estivales. Animal print : No es que sea puramente veraniego, pero esta temporada se lleva tanto, que es imposible con incluir en la lista de estampados veraniegos el animal print.

: No es que sea puramente veraniego, pero esta temporada se lleva tanto, que es imposible con incluir en la lista de estampados veraniegos el animal print. Estampados de cuadros vichy : No se entiende el verano sin este estampado. Ya sea en negro, en rojo, en azul klein o en tonos pastel, el estampado de cuadro vischy es todo un must.

: No se entiende el verano sin este estampado. Ya sea en negro, en rojo, en azul klein o en tonos pastel, el estampado de cuadro vischy es todo un must. Estampados étnicos: Las tendencias boho lo inundan todo en verano y por eso los estampados relacionados con esta estética están muy presentes.

Así es el conjunto con estampado de limones más veraniego de Zara y que Rocío Osorno va a agotar

El conjunto con estampado de limones de Zara que Rocío Osorno va a agotar es una opción fresquita, juvenil y veraniega perfecta para la temporada. La blusa está confeccionada con lino, un material ideal para el calor por su frescura y comodidad y, además, está muy en tendencia. Tiene un diseño con cuello solapa y un escote en pico que añade un toque elegante y femenino. Las mangas caen por debajo del codo, ofreciendo una cobertura ligera y cómoda. Uno de los detalles más favorecedores de la blusa es su bajo con un nudo delantero, que crea una silueta estilizada y ofece como resultado un look con mucho rollo.

Por su parte, las bermudas también están confeccionadas con lino, lo que garantiza un look coordinado y bastante cómodo. Estas bermudas de tiro alto presentan bolsillos delanteros de vivo, añadiendo y el cierre es frontal con cremallera y cuenta con un botón interior que asegura un ajuste perfecto y seguro.

Ambas prendas lucen un estampado de limones, que no sólo es alegre y colorido, sino que también evoca el espíritu del verano, haciendo de este conjunto una elección ideal para días en los que quieras un estilismo relajado, pero con muchísima personalidad.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto con estampado de limones más veraniego de Zara y que Rocío Osorno va a agotar tiene un precio de 27,95 euros, en el caso de la blusa, y 25,95 euros, en el caso de las bermudas.