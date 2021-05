Sandalias de cuerdas, la tendencia sostenible favorita de Instagram que lleva a otro nivel los vestido boho de verano

Las sandalias son para el verano. Con independencia de cuáles sean las tendencias en sandalias para el verano, este tipo de calzado se adueña de manera indiscutible del street style con el cambio de estación y ya no has espacio para ningún otro. Sobre todo este verano, que las sandalias planas se convierten en las más vendidas y las sandalias mule nos reconcilian con los tacones (por fin).

Si has sido observadora, te habrás dado cuenta estos días de que Instagram se ha llenado de unas originales sandalias de cuerdas que ya pegaron fuerte el verano pasado y que se presentan como la tendencia sostenible más top del verano que lleva a otro nivel tus vestidos boho. Son de la firma Nomadic State of Mind están confeccionadas en unas súper reconocibles cuerdas y este verano vuelven a ser las reinas indiscutibles del street style (no sin antes pasar por Instagram, claro).

La tendencia favorita de Instagram que se coló en nuestras vidas el pasado verano vive este año su máximo apogeo. Cómodas, versátiles y con el don de llevar a otro nivel los vestidos boho de verano (y cualquiera que sea tu outfit), estas sandalias de cuerdas súper icónicas tienen algo que todavía nos gusta más que su estética.

Se trata de unas sandalias sostenibles, elaboradas con residuos plásticos con las que ir a la moda nunca tuvo tanta concienciación ambiental. Por eso entendemos que las sandalias de cuerda se hayan convertido en la tendencia sostenible favorita de Instagram, con independencia de que lleven a otro nivel los vestidos boho de verano (que sí, que los lleva).

Hace seis años que la marca Nomadic State of Mind aterrizó en España y desde entonces no ha parado de ganar adeptos. Expertos en moda, como Pelayo Díaz, influencers como Carmen Gimeno (tenemos que reconocer que es nuestra musa de estilo preferida) o Sara Escudero, y marcas tan dispares como Yerse, Love Piropo o Malibu Outfitters han contando con las sandalias más originales y sostenibles del mercado para crear sus outfits. Pero, ¿dónde y cómo surgen estas sandalias planas sostenibles que se han convertido en las favoritas de Instagram (y en las nuestras, que estamos in love con ellas)?.

Las sandalias de cuerdas (y sostenibles) que llevan a otro nivel los vestidos boho

Nomadic State of Mind es una referencia de slow fashion creada a finales de los años 90 por el norteamericano Chris Anderson, un surfista visionario de espíritu nómada que quiso involucrarse activamente en la ecología de nuestro planeta diseñando unas sandalias sostenibles a partir de la gran cantidad de nuevos residuos plásticos que se estaban generando.

Para fabricarlas, recuperó dichos plásticos vertidos en mares y ríos y los transformó en cuerda de polipropileno, creando así las famosas sandalias Nomadic State of Mind, presentes ya en todo el mundo y sabemos que en tu armario también estarán en 3, 2, 1.

Este revolucionario calzado se fabrica gracias a la transformación de residuos plásticos en cuerda de polipropileno, un proceso que se lleva a cabo en EEUU. Una vez confeccionada la cuerda reciclada, se traslada a Nicaragua donde se confeccionan a mano las sandalias, concretamente en un taller artesanal situado en una antigua fábrica de café. Su fabricación contribuye al desarrollo de una comunidad con pocos recursos mediante el sistema de Comercio Justo. Este minucioso proceso de elaboración, es una de las claves de su singularidad.

Así es la colección de verano de las sandalias planas favoritas de Instagram

Las Nomadic State of Mind son unas sandalias unisex, ya que sus modelos no tienen género y pueden utilizarse indistintamente para hombres, mujeres, niños y niñas. Además de originales, ligeras, cómodas y muy resistentes, las Nomadic son unas sandalias veganas, ya que ninguno de sus materiales es de procedencia animal. Incluso el adhesivo que se utiliza para fabricarlas es 100% vegetal.

En el catálogo SS21 de Nomadic State of Mind de esta temporada encontramos un montón de novedades, tanto a nivel de colores como a nivel de diseño. Las propuestas más destacadas es la aparición de la tonalidad malva en su paleta de colores, la incorporación de brillos y la elevación mediante plataformas de algunos de sus diseños más comerciales.