Las sevillanas más elegantes están agotando los vestidos sueltecitos y elegantes de Zara para llevar en Semana Santa que puedes lucir ya con el buen tiempo

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y toca organizar los looks para cada uno de los días. Propuestas más coloridas y alegres para el Domingo de Ramos, estilismos más sobrios y oscuros a partir del Jueves Santo. Las tendencias en invitadas de primavera nos sirven de inspiración para esta festividad religiosa, aunque rebajando un poco el código de estilo. Si para las bodas de primavera veremos muchos vestidos de flores, para Semana Santa podemos renunciar a los estampados y apostar por diseños lisos, también muy en tendencia. Sobre todo, si se trata de vestidos satinados.
A la hora de elegir un vestido para Semana Santa, las sevillanas son las que mejor lo hacen. Estilosas, elegantes y máximas exponentes del dress code de esta festividad religiosa, las sevillanas tienen claro que los diseños minimalistas, versátiles y elegantes son los que imperan durante Semana Santa. Un vestido blanco para el Domingo de Ramos, un diseño en tonos pastel para el Lunes Santo y todo al negro para el Viernes Santo.
Recién llegados a Zara, estos vestidos sueltecitos y elegantes no solo están en el punto de mira de las sevillanas con más estilo, también se han convertido en un éxito de ventas. Versátiles, en tendencia y muy cómodos, estos vestidos los puedes llevar en cuanto haga buen tiempo y son los que las sevillanas están agotando en Zara.
Verde y drapeado
Cuando parecía que el verde menta se convertiría en la única tonalidad para los vestidos elegantes, descubrimos que en versiones más saturadas también se llevan. En el caso de este vestido, no solo el color es perfecto para un look de Semana Santa, también el corte. Ligeramente ajustado y con un largo midi, el diseño presenta un drapeado minimalista en la zona del abdomen, que enmarca la cintura y ayuda a disimular tripa. La parte superior, con un cuello de barco algo subido, es bastante fluida y con caída, dándole a la prenda un toque elegante y mucho movimiento.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara tiene un precio de 29,95 euros.
- Ref: 2298/010/500
A la cintura y de gasa
Un vestido suelto es garantía de éxito por muchas cosas. Primero, porque resulta comodísimo. Al no ajustarse al cuerpo, perimite libertad de movimiento. Al tener una falda con movimiento, estiliza la figura y hace que la elección de look sea mucho más elegante. Con el corte a la cintura, el diseño evita el efecto saco y dicide la silueta en dos partes muy armoniosas. El color, un azul ducado muy favorecedor, se sale de los clásicos y ofrece un look de Semana Santa más original.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara tiene un precio de 39,95 euros.
- Ref: 2663/801/428
Satinado y asimétrico
Una elección perfecta para el Domingo de Ramos que también podrás usar en una boda de primavera. En el tejido estrella de la primavera, el satén, este vestido se presenta en un rosa achampanado bastante favorecedor. Tiene las mangas asimétricas, aportanto un toque original a un diseño bastante clásico y que puedes combinar con una blazer de lino blanca.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara tiene un precio de 39,95 euros.
- Ref: 2388/748/756
Blanco y plisado
Con cierto aire vintage, este vestido de color blanco es la opción perfecta para llevar un calzado plano. El efecto plisado resulta bastante elegante y favorecedor, siendo la falda, con bastante movimiento, el punto fuerte de la prenda. El vestido está cortado a la cadera, pero cuenta con un cinturón a la cintura para enmarcarla y presentar una silueta más armoniosa. Lo puedes llevar con unas bailarinas negras y una chaqueta cropped de estilo Chanel.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara tiene un precio de 45,95 euros.
- Ref: 5029/054/250
Drapeado y con volantes
Con este diseño también puedes llevar bailarinas porque es relajado, pero lo suficientemente elegante como para no necesitar unos taconazos. El vestido está bien diferenciado en dos partes, por lo que crea el efecto visual de falda y blusa. La parte superior es mñas fluida, mientras que la inferior se ajusta a la cadera con un favorecedor drapeado del que nace una apertura con volantes.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara tiene un precio de 39,95 euros.
- Ref: 2100/828/715
