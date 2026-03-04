Alarma en Zara: Acaba de llegar el vestido de flores elegante y con efecto tipazo que las andaluzas agotarán para Semana Santa

El 'dress code' en Semana Santa invita a apostar por tonos alegre el Domingo de Ramos, mientras que el Jueves y el Viernes Santo por el negro.

La cuenta atrás ya ha comenzado y las andaluzas empiezan a planificar todos los looks para los eventos de primavera. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchas son las que ya hacen acopio de sus prendas de fondo de armario y se preparan para fichar aquellas con las que darán un aire nuevo a sus looks.

Unos pantalones de vestir, combinados con alguna blusa estilosa, es una elección de look bastante acertada y socorrida. Los conjuntos coordinados, que hace varias temporadas que son tendencia, también se han convertido en una alternativa perfecta para los looks elegantes de Semana Santa. Aunque, llegado el momento, las andaluzas suelen decantarse por un vestido. Sobre todo, si se trata de un vestido con colores y estampados en tendencia.

Los vestidos en tonos pastel o con estampados sutiles toman protagonismo en los eventos de primavera. / @lmontesoficial

Aunque el blanco es siempre una opción muy elegante y luminosa para un look de Semana Santa (sobre todo, para el Domingo de Ramos), hay que aprovechar que esta primavera vuelven a llevarse los tonos pastel y los estampados de flores. Por eso, no nos extraña en absoluto que hayan saltado todas las alarmas en Zara.

Acaba de llegar el vestido de flores elegante y con efecto tipazo que las andaluzas fichan para Semana Santa. Bastante cómodo y favorecedor, este vestido ha causado bastante revuelo entre las andaluzas, que ya lo están agotando en muchas de sus tallas.

Todo lo que hay que tener en cuenta para un look de Semana Santa

El binomio blanco y negro es siempre una apuesta segura para eventos de primavera, como la Semana Santa. / @rocioosorno

A la hora de plantear un look de Semana Santa las claves son bastante sencillas. Lo primero es partir de la base de que se trata de un evento de carácter religioso, por lo que las elecciones deben ser un poco más sobrias.

Colores pastel : Es una festividad enmarcada en primavera, apuesta por tonos que reflejen el espíritu de esta estación , salvo el Jueves, el Viernes y el Sábado Santo, que es preferible apostar por tonos oscuros.

: Es una festividad enmarcada en primavera, apuesta por tonos que , salvo el Jueves, el Viernes y el Sábado Santo, que es preferible apostar por tonos oscuros. Tejidos vaporosos : Este tipo de tejidos garantiza un look elegante, cómodo y muy favorecedor.

: Este tipo de tejidos garantiza un look elegante, cómodo y muy favorecedor. Conjuntos dos piezas : Son la clave de un looks de Semana Santa, aunque los vestidos sean los favoritos. Destacan los trajes de chaqueta y los looks coordinados.

: Son la clave de un looks de Semana Santa, aunque los vestidos sean los favoritos. Destacan los y los looks coordinados. Comodidad y elegancia: Son muchas horas en la calle, muchas caminatas y mucho calor (si se tarat de una primavera cálida), por lo que es mejor que apueste por un look cómodo. No es necesario renunciar a la elegancia, solo prescindir de un calzado muy elevado o prendas muy ajustadas.

De flores y sueltecito, así es el vestido con efecto tipazo de Zara que agotarán las andaluzas

Nada más verlo hemos sentido la imperiosa necesidad de ficharlo para el Domingo de Ramos. Con un estampado de flores abstracto y confeccionado en un tejido muy vaporoso, este vestido es perfecto para llevarlo en Semana Santa. Primero, porque es un reflejo de la estética de esta festividad; segundo porque es cómodo y, tercero, porque hace un tipazo increíble.

Vestido de flores de Zara. / Zara

Con un corte a la cintura y la falda plisada, este vestido dibuja una silueta proporcionada y armoniosa. Al añadirle a la cintura el detalle de la lazada, se remarca todavía más la sensación de una figura más justada. El escote de pico alarga visualmente la figura y da la sensación de silueta más esbelta. El detalle de la lazada al cuello le añade un plus de elegancia.

Vestido de flores de Zara. / Zara

En Semana Santa lo puedes combinar con unos tacones de altura sensata en color nude o con unas bailarinas en mostaza, color que está presente en el estampado. También puedes añadir una blazer blanca si quieres darle un toque más sobrio.

Vestido de flores de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 2298/057/330