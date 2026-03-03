En marzo, las pijitas con más estilo agotarán estas blusas románticas de Zara porque combinan con todo y son tendencia

Las tendencias de primavera lo han dejado claro. Este año las prendas románticas son las que más se llevan. ¿Esto qué significa? Que los colores pastel se adueñan de la mayoría de prendas y que detalles como las lazadas, las chorreras y los volantes se convierten en los detalles que suben de nivel las piezas más sencillas. Esto se traslada a las blusas más en tendencia de la primavera que, además de llenarse de rayas de colores, se vuelven coquetas hasta el extremo. Si antaño las blusas blancas, en cualquiera de sus versiones, eran las que combinaban con todas clase de pendas, esta primavera son los diseños más románticos los que ganan en versatilidad y en estilo.

Las pijitas están encantadas con esta tendencia de primavera. Las blusas son un must en la mayoría de sus estilismos y la estética coquette se ha convertido, además, en una de sus favoritas. Por eso no es de extrañar que vayan a agotar estos diseños de nueva colección de Zara. Coquetas, románticas y en tonos pastel, estas blusas de Zara no pueden estar más en tendencia.

El combo infalible de primavera es de blusa y vaqueros. / @modeblogg

Además de estar en tendencia, estas blusas de estilo romántico de Zara combinan con absolutamente todo. Las puedes llevar con unos vaqueros holgadito para un look más informal, con unos pantalones de vestir en tonos neutros para un estilismo elegante de primavera o con una falda plisa para el outfit coqueto por antonomasia. El horizonte es tu imaginación y las blusas de Zara te lo ponen bastante fácil para llevarlas con pantalones de vestir o con lo que quieras. Eso sí, tendrás que darte bastante prisa si no quieres que las pijitas más estilosas las agoten.

Las blusas combinan tanto con jeans como con pantalones de vestir e incluso faldas. / @modeblogg

En malva y con amplio escote

Llevábamos varias temporadas sin ver el color malva, pero ahora que los tonos pastel son tendencia vuelve en su máximo esplendor. Con los hombros estructurados y un amplio y favorecedor escote en V, esta blusa se antoja perfecta para combinarla con unos pantalones palazzo blancos.

Blusa malva de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa romántica de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 2584/578/612

Con lazadas, volantes y en salmón

La definición de blusa coqueta y romántica la tiene esta blusa. Semitransparente y en un dulce color salmón, esta blusa cuenta con dos volantitos con mucho movimiento al final de la prenda y unas pequeñas lazadas en la zona del escote. Puedes combinar esta blusa con unos jeans de color blanco más ajustados.

Blusa salmón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa romántica de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 6895/074/620

Satinada y con puños elásticos

Tanto los puños de las mangas como el del cuello se presentan en una versión elástica y ajustada. Esto le da cierto aire victoriano a la prenda que, además, es satinda y con pliegues que le aportan mucho movimiento. Puedes combinar la prenda con unos vaqueros azul oscuro con un tiro medio.

Blusa satinada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa romántica de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 8741/030/727

Con flores sutiles

Con el cuello ligeramente subido y las mangas abombdas, esta blusa tiene un corte de inspiración romántica que no necesita mucho más, pero sube todavía más de nivel con un sutil estampado de flores que recorre toda la prenda. Esta blusa es ideal para que la lleves con unos vaqueros wide leg con el tiro bastante elevado para equilibrar la figura.

Blusa estampada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa romántica de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 3564/065/044

Celeste y con volantes

Es sencilla y por eso nos encanta. De un celeste muy suave, la blusa cuenta, además, con detalles de volantes en la zona del escote que enfatizan y potencian ese espíritu romántico que refleja la prenda. Puedes combinar la blusa con unos pantalpnes de vestir blancos, con uno jeans flare en color negro o con unos vaqueros clásicos.

Blusa celeste con volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa romántica de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

Ref: 3666/052/403