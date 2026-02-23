Zara desata la locura con sus blusas de rayas: Son tendencia, favorecen al máximo y suben de nivel los looks con vaqueros

Las rayas se convierten en el estampado estrella de esta primavera y protagonizan las blusas más originales para llevar con jeans.

En cuanto hace sol y sube el mercurio, nuestros looks dan un cambio radical. Dejamos atrás prendas más abrigaditas y, aunque seguimos apostando por la comodidad, los combos ya no son con jerséis sueltecitos, por muy finitos que sean. Ahora, cuando nos planteamos un looks con unos vaqueros originales, lo hacemos teniendo en mente a las blusas. Vaporosas, fluidas, con caída y muy elegantes, las blusas son a los looks primaverales, lo que las flores al campo. Por eso, cuando llega el buen tiempo, el look de blusas y vaqueros se convierte en el combo por antonomasia.

A pesar de que las blusas son prendas completamente atemporales, siempre hay tendencias del momento que se adaptan a este tipo de prendas. En el caso de esta primavera 2026 tenemos que hablar de la irrupción de los estampados en las blusas. Aunque nada tiene que ver el animal print con este tipo de prensas.

Sí, marcó un antes y un después entre las blusas más elegantes, pero el estampado de leopardo no es el que triunfa esta primavera. El rey de la temporada es, sin duda, el estampado de rayas, que se ha colado de pleno entre las blusas más elegantes de Zara y son ya la primera opción para los looks con vaqueros.

De rayas y lazada

Blusa de rayas y lazada de Zara. / Zara

Es nuestra favorita de la lista y por eso la proponemos la primera. Además de ser una propuesta de rayas, de esta blusa destacamos el combo de colores, un intenso color teja y un azul cielo que juntos resultan de lo más favorecedores. Aunque el toque más especial de esta blusa lo pone la gran lazada que adereza el cuello. Nunca una blusa ha estado más en tendencia. A la hora de combinarla, nada mejor que unos vaqueros flare.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2390/116/330

De rayas azules y verdes

Blusa de rayas verdes y azules de Zara. / Zara

Los tonos de esta blusa son bastante favorecedores y primaverales y quedan ideales con unos jeans blancos de estilo wide leg. Además de ser favorecedora por los tonos de los que se tiñe la blusa, también lo es por la verticalidad de las rayas. Al ser más gruesas y verticales, la prenda crea el efecto visual de figura más alargada.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de rayas de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 2240/113/330

De rayas rojas

Blusa de rayas rojas de Zara. / Zara

Es un diseño bastante clásico, aunque no por ello deja de ser favorecedor. Con rayas rojas de diferente tamaño sobre un fondo blanco, esta blusa presenta las mangas al codo y un corte más recto, que invita a llevar la prenda con unos vaqueros más ajustados y así potenciar la verticalidad.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de rayas de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5029/058/094

En azul marino

Blusa de rayas azules de Zara. / Zara

Aunque si hablamos de un diseño clásico, hay que destacar esta blusa de rayas azules de Zara. Con rayas bastante finitas, la prenda resulta muy estilizadora porque potencia la verticalidad, además, al ser oscura, da la sensación de un menor volumen. El combo natural es con unos vaqueros blancos, pero queda ideal con unos jeans acampanados en azul clarito.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de rayas de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5029/071/043

El color block de la primavera

Blusa de rayas rosas y rojas de Zara. / Zara

Si hay una combinación de colores que esté funcionando esta primavera, esa es la de rojo y rosa. Llamativa y con mucha personalidad, esta combinación de colores es perfecta para sacar el lado más atrevido de la primavera. Además, este diseño cuenta con el detalle de los puños y los cuellos en blanco, una tendencia muy dosmilera.