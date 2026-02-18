Acaban de llegar a Zara y son un exitazo: Los jerséis de colores para llevar con vaqueros en los looks originales de primavera

A rayas y tipo polera, así son los jerséis que marcan la diferencia en los looks con vaqueros esta primavera.

Durante todo el invierno, los jerséis han sido los aliados de nuestros looks más calentitos. En esos estilismo, más que el efecto visual, nos importaba lo abrigadas que estuviéramos. Por eso, los jerséis destacaban por ser más gorditos y no contar con detalles o elementos que los diferenciasen. De hecho, la mayoría eran en colores neutros y poco o nada dejaban a la originalidad. Por suerte, eso se ha acabado esta primavera. Con colores en tendencia como el rosa o cualquier tonalidad pastel, los jerséis dejan atrás los diseños más anodinos para rescatar, además, una tendencia que también ha pegado bastante fuerte: la polera.

Ideales para llevaros con vaqueros, los jerséis que más se llevan esta temporada recuerdan a la estética college, pero reinventada. Rescatan un clásico de los 2000, las poleras de rayas de colores, y fusionan en una única prenda la elegancia de este tipo de corte y el atrevimiento de los colores ácidos o incluso el color block. Atrás quedaron los jerséis beiges, grises o azules para dar la bienvenida a los rosas, verdes y rojos. Estos recién llegados a Zara son la prueba de que las tendencias de esta primavera suponen un cambio de paradigma.

Los jerséis coloridos se combinan en looks sobrios para subir de nivel pantalones de vestir y vaqueros. / @modeblogg

Con vaqueros de corte barrel, con jeans wide leg o incluso con la versión denim de los bombachos, los jerséis de colores de Zara suponen un antes y un después en los looks originales y divertidos de la primavera. ¿Te los vas a perder?

Adiós, jerséis aburridos, hola, poleras originales

El look de inspiración parisina se reinventa esta primavera y aparecen los jerséis tipo polera y las rayas de colores. / @mariefhm

Entre las tendencias en jerséis de esta primavera hay que hacer dos distinciones. Por un lado, el regreso del color es bastante evidente. No sólo lo vemos con la presencia de los tonos empolvados, como, el rosa o el verde agua, tabién con los más ácidos, sobre todo, en versión color block. En cuanto a los prints, los jerséis no suelen prestarse al estampado. Alguna vez los hemos visto teñirse de animal print o hacer de las rayas su santo y seña. Esta primavera parece que ocurre lo segundo.

No sólo a rayas y en colores ácidos se llevan los jerséis. Ha triunfado durante el otoño y esta primavera vuelve a resurgir el jersey de estilo polera, que lo veremos en versión más holgadita y en colores potentes. Toma nota, que estos diseños para llevarlos con vaqueros son lo más.

Color block luminoso

Jersey tipo polera de rayas de Zara. / Zara

El combo rojo y rosa es bastante recurrente en primavera. Este 2026, de hecho, se lleva bastante, aunque con alaguna reinterpretación, como vemos en este jersey de Zara. Con las franjas más gruesas en rojo y rosa, el jersey cuenta con rayas en amarillo que añaden un punto luminoso a la prenda. La puedes llevar con unos vaqueros rectos en azul oscuro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey a rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

De rayas gruesas

Jersey tipo polera de rayas de Zara. / Zara

No sólo destacan las rayas más gruesas, sino la combinación de color. Cuando el marrón empezó a despuntar como color en tendencia, muchas se preguntaban cómo combinarlo de forma orginal. Una de las opciones más recomendadas, junto con el azul klein, era el rojo. En este jersey tipo polera funciona a la perfección. Lo puedes llevar con unos jeans cigarrete.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey a rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

En versión romántica

Jersey tipo polera de rayas de Zara. / Zara

Si loque buscas es un jersey con un punto más dulce y coqueto, nada como añadirle tonalidades como el súper en tendencia rosa. El azul aporta sobriedad, mientras que el marrón le da cierto aire vintage y el rosa llega para actualizar una prenda que parece sacada de los 70. Quea ideal con unos vaqueros wide leg o flare.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey a rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

El combo de azules

Jersey tipo polera de rayas de Zara. / Zara

Puede que recuerdes haber llevado un diseño como este a principios de los 2000 y puede que el estilismo se asemejase bastante al de la modelo. La estetica dosmilera vuelve a estar de moda, pero desde Wappíssima te proponemos adaptarla a un contexto más actual y combinarla con unos vaqueros de estilo balloon o baggy.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey a rayas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

El combo primaveral

Jersey de rayas de Zara. / Zara

No es una polera, pero el combo rosa y verde no podía faltar en la lista. De lo más primaveral, este jerse es ideal para llevarlo con unos vaqueros clarito y muy anchos. Recuerda añadir una gabrdina o trench para reinterpretar la estética french chic y unas deportivas vintage para darle un aire desenfadado.