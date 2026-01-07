5 jerséis calentitos de Zara que elevan tus looks con vaqueros en invierno: Abrigan, favorecen y son perfectos para sobrevivir al frío

Un jersey holgadito y en un color neutro queda ideal con una falda lápiz, no sólo con jeans y pantalones.

Cuando hace frío no podemos arriesgarnos con el look. Debemos plantearlo en torno a prendas calentitas y con las que, además, nos sintamos cómodas y no renunciemos a la elegancia. Los conjuntos de punto suelen ser la opción fácil para cuando descienden las temperaturas, pero no siempre queremos vestirnos igual. Nada como un buen jersey calentito para combinarlo con unos vaqueros en tendencia y tener el estilismo más perfecto para el frío de enero.

Con los jerséis más gorditos como tendencia del invierno (sobre todo, en tonos pastel), ahora resulta bastante sencillo plantear un look con el que no pasar nada de frío. Por si andas un poco perdida en tu búsqueda, hemos seleccionado 5 jerséis calentitos de Zara que elevan tus looks con vaqueros en invierno. Además, abrigan, favorecen y son perfectos para sobrevivir al frío.

En gris y holgadito

Es un básico de fondo de armario que nunca debe faltarte. Ideal para llevarlo tanto con jeans como con pantalones de vestir, un jersey gris como este de Zara resulta calentito sin necesidad de tener que llevar muchas capas. Si quieres darle un aire más elegante, combínalo con un pañuelo de cuello y colócalo en picco para estilizar.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

En beige y con el cuello subido

Zara arrasó el pasado invierno con un diseño como este, pero en color burdeos. Consciente de su éxito, ahora rescata el mismo jersey y lo tiñe de un beige clarito para sumarse a la estética más neutra. Al tener el cuello subido, no es necesario que lleves maxibufandas o pañuelos muy grandes, los puedes añadir como elemento decorativo.

Jersey beige de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Con ribetes

Ya nos habíamos enamorado de este jersey cuando lo vimos acompañando a la falda con la que forma un conjunto. Ahora, sólo pensamos en combinarlo con unos vaqueros más ajustaditos para equilibrar las proporciones. Si vas a llevarlo con unos vaqueros más holgados, recuerda meterlo por dentro para remarcar la cintura.

Jersey con vivos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

En marrón y con collar

Los diseños marrones nunca dejarán de llevarse. No serán la tendencia máxima que han sido, pero seguirán destacando. Aunque el marrón chocolate nos encanta no es el color el motivo de nuestra elección de este jersey. El detalle joya que emula ser un collar en la zona del cuello es lo que hace que este jersey se cuele entre los más calentitos y elegantes.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

En azul marino

Es un color atemporal y que siempre se lleva, pero suele faltar en la selección de jerséis. Por lo general, otras tonalidades acaparan las propuestas y el cálido y elegante azul vueleve a quedar relegado al fondo del armario. Ahora que llega el frío más intenso, es el momento de rescatarlo a través de este diseño de Zara.

Jersey azul de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

