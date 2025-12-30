Calentitos y elegantes, 5 conjuntos de punto de Zara que querrás estrenar en enero: Son cómodos, versátiles y perfectos para sobrevivir al frío

Los conjuntos de punto son versátiles, cómodos y muy calentitos y, además, con ellos consigues un look elegante sin mucho esfuerzo.

Cuando el frío llega, es imporosble sobrevivir a él sin un look adecuado. Necesitamos prendas calentitas y gustosas con las que mantener nuestra temperatura y, además, mantener un look elegante y estiloso. No significa que nuestro estilismo tenga que asemejarse a un look de fiesta, sólo que mantenga una estética formal y elegante sin caer en los descuidos. Los jerséis calentitos son clave para ello. Sólo tienes que combinarlos con unos pantalones de vestir o unos jeans y listo. Aunque cuando el clima es más frío necesitamos un total looks que sea calentito en su conjunto.

La solución a esta problemática es un buen conjunto de punto. Además de ser calentitos y muy cómodos, por lo general, este tipo de estilismos tienen cierto aire elegante y sofisticado. Sobre todo, si el conjunto de punto se compone de un jersey y una falda. Para que el frío de enero no te pille desprevenida, te proponemos 5 conjuntos de punto de Zara calentitos y elegantes, que querrás estrenar en enero para sobrevivir al frío.

En verde y con polera

No pienses que todos los conjuntos de punto tienen que ser en camel o en gris, hay una paleta cromática bastante amplia y de la que pueden beber este tipo de prendas. Compuesto por una falda lápiz, este look destaca porque es en verde militar y, además, el jersey es una súper en tendencia polera.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 25,95 euros, en el caso de la falda, y de 29,95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 1509/117/524

Ref jersey: 1509/116/524

Con ribetes

Puede que esta sea una de las opciones más calentitas de nuestras propuestas. En un favorecedor color topo, el conjunto destaca porque las prendas que lo componen están ribeteadas a contraste, en blanco. Además, el jersey es oversize y presenta unas amplias mangas acampanadas.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de la falda, y de 35,95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 2142/253/832

Ref jersey: 2142/255/832

En azul y anudado

Es una de las versiones más elegantes y favorecedoras de la lista. Además de por el color, un favorecedor azul marino, el conjunto se presenta en una versión más ajustadita que las anteriores. Además, el jersey cuenta con una especie de lazada en los laterales de la cintura que se anudan al centro y hacen que la figura se vea mucho más proporcionada y armoniosa.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 22,95 euros, en el caso de la falda, y de 29,95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 9598/224/401

Ref jersey: 9598/214/401

Holgado y en gris

Es una de las opciones que más nos gustan porque es bastante holgadita. La falda es en un corte evasé y el jersey presenta unas favorecedoras mangas acampanadas. En un favorecedor gris topo, este conjunto de punto es uno de los más versátiles. El detalle de la solapa del cuello nos parece muy elegante.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 25,95 euros, en el caso de la falda, y de 29,95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 2756/142/081

Ref jersey: 2756/141/081

En verde y con el cuello alto

Es una opción bastante calentita, a pesar de que el jersey tenga las mangas al codo (siempre puedes añadir un cárdigan). Con el cuello alto y bastante holgadito, el jersey combina con una falda en el mismo color y ambos se convierten en un total look ideal para llevar con botas altas.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de la falda, y de 35,95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 3920/872/505

Ref jersey: 3920/871/505