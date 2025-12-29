Acaba de llegar a Zara el conjunto de punto perfecto para el frío de enero: Calentito, cómodo, elegante y muy favorecedor

Vestir bien en invierno es algo que siempre nos ha preocupado. Cuando hace frío renunciamos a determinadas prendas y configuramos nuestros looks en base a piezas muy abrigadas y calentitas. Los jerséis calentitos suelen ser la primera opción en la que pensamos a la hora de plantear un look calentito para invierno, pero no es, o no debería ser, la única opción.

Entonces, ¿cuáles son las alternativas para un look abrigado, elegante y cómodo en invierno? Nosotras lo tenemos bastante claro y parece que las firmas también. Los conjuntos de punto son la opción básica y la alternativa defnitiva a los jerséis en tendencia para un look perfecto con el que sobrevivir al frío de enero.

De entre todas las propuestas de looks calentitos con los que sobrevir al frío, los conjuntos de punto de Zara son nuestros favoritos. Nos ha costado decidirnos, pero el total look que acaba de llegar a tiendas y a la web se merece un lugar privilegiado en nuestro armario de invierno. Es calentito, cómodo, muy favorecedor y se antoja el conjunto de punto perfecto para sobrevivir al frío de enero.

Gris y holgadito, así es el conjunto de punto de Zara para sobrevivir al frío de enero

Cuando hablamos de un conjunto de punto solemos pensar en un look compuesto por un jersey y unos pantalones. La mayoría de las veces suele ser así, pero no siempre. Por eso este conjunto de Zara nos parece perfecto. En un gris bastante intenso, este diseño recién llegado a Zara se compone de una falda y un jersey. Ambas prendas bastante sueltecitas para que, además de calentitas, resulten bastante cómodas y favorecedoras.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Con el tito elevado, la falda presenta un corte lápiz que ayuda a proporcionar la figura. El jersey es larguito y holgadito, por lo que necesita una prenda inferior con la que equilibrar las proporciones. Si quieres que tu figura se vea más definida y armoniosa, sólo tienes que añador un cinturón con el que enmarcar la silueta. Unas botas de caña alta también ayudan a estilizar la figura.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto se compone de una falda, que tiene un precio de 29,95 euros, y de un jersey, que tiene un precio de 29,95 euros.

Jersey de punto de Zara. / Zara

Falda de punto de Zara. / Zara

Ref falda: 5755/150/803

Ref jersey: 5755/149/803