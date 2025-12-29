Holgados y calentitos, 5 jerséis de Lefties perfectos para estrenar 2026: Son cómodos, favorecen y elevan tus looks con vaqueros

Los jerséis holgados son la prenda comodín de cualquier look de invierno, combinan con jeans y pantalones básicos, pero también con faldas.

Los primeros meses del año siempre son los más fríos. El mercurio baja drásticamente y toca estar preparadas para sobrevivir al frío invernal. Para ello, nada mejor que los jerséis más en tendencia del momento. Calentitos, gustos y bastante versátiles, los jerséis para este 2026 se presentan en tonalidades pastel y con diseños algo más especiales. Además de llevarse los jerséis con cremallera, también son tendencia los que tienen el cuello subido y los que presenran algún detalle, como botones o bordados.

Fáciles de combinar y perfectos para llevar con jeans, los jerséis con los que estrenar 2026 los encontramos en Lefties. Al menos muchos de ellos. Son bastante holgaditos, un básico si queremos que estas prendas favorezcan y resulten calentitas; son gorditos y, además, resultan bastante cómodos. Esta selección de 5 jerséis calentitos y holgados de Lefties es perfecta para estrenar 2026 y sobrevir al frío.

Rosa y con volantes

Los tonos pastel son la tendencia que parece dominar los jerséis esta termporada. Este diseño, en un rosa empolvado muy favorecedor, además, cuenta con unos detalles en forma de volantes que le dan un aire bastante romántico y coqueto. A la hora de combinarlo, lo puedes llevar con unos vaqueros oscuros, de corte barrel y con el tiro elevado.

Jersey con volantes de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito y holgado de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 1620/311/663

Con el cuello chimena

Además del cuello vuelto, los cuellos elevados con el corte chimena también garantizan que los jerséis se convierten en una prenda bastante calentita. En en el caso de este jersey, se trata de una prenda de color gris, bastante holgada y con el cuello sueltecito, pero calentito. Este diseño, al ser más holgadito, lo puedes combinar con unos vaqueros un poco más ajustados, desde un diseño recto, pasando por los slim, hasta llegar a unos skinny.

Jersey con el cuello subido de Lfties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito y holgado de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1620/300/803

Con botones dorados y trenzado

Los jerséis no tienen por qué ser una prenda excesivamente informal. Hay diseños que cuentan con detalles especiales que invitan a que los llevemos en looks más elaborados. Es el caso de este jersey de Lefties. De color gris y con el cuello a ala caja, este diseño cuenta con unos botones dorados en los laterales que hacen que la prenda sea de lo más elegante. El detalle de los ochitos hace que el jersey también sea bastante calentito.

Jersey con botones de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito y holgado de Lefties tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 1620/308/803

En camel y de punto inglés

El punto inglés se caracteriza por crear franjas a lo largo de la prenda. Es justo lo que ocurre con este jersey de color camel que tiene un aire bastante clásico. Con el cuello a la caja y holgadito, este jersey es perfecto para llevarlo con unos vaqueros anchos de color azul muy oscuro.

Jersey camel de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito y holgado de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1620/301/756

Con cuello perkins

Además del cuello chimenea, los diseños con el cuello perkins también se convierten en la competencia directa de las prendas de cuello vuelto. Además, en el caso de este jersey, nos encontramos con un híbrido que fusina lo mejor de un diseño de estilo polera con lo mejor de un jersey calentito.

Jersey con cuello perkins de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey calentito y holgado de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1620/305/809