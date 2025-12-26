Adiós colores aburridos: 7 jerséis de Zara y Mango en tonos pastel que son tendencia en 2026 y llevarás con vaqueros y pantalones básicos

En invierno los jerséis son la prenda imprescindible para la mayoría de nuestros looks. Esta temporada hemos experimentado con diseños en colores clásicos y a estas alturas de la estación ya estamos un poco aburridas de tonos anodinos. La neutralidad serguirá presente, pero este 2026 las tendencias en jerséis viven un giro inesperado. A pesar de que Pantone ha elegido un tono neutro como color oficial del año, los jerséis se tiñen de otras tonalidades con más personalidad. Sobre todo, los jerséis con cremallera, la apuesta fuerte para el comienzo de año.

De entre todas las tonalidades que podían ser tendencia, este 2026 los jerséis serán en tonos pasatel. Verde menta, lavanda, amarillo jabonoso y, sobre todo, rosa y celeste, en todas sus variantes. Prueba de ello son las novedades de Zara y Mango, que han dejado ver entre sus propuestas que los jerséis en rosa y celeste serán todo un must en 2026. Esta selección de 7 jerséis en rosa y celeste de ambas firmas es perfecta para decir adiós a los colores más aburridos y subir de nivel tus looks con vaqueros y pantalones de vestir.

Celeste y con el cuello chimenea

Dos tendencias en una. Por un lado, los colores pastel pisan bastante fuerte; por otro, los diseño con el cuello subido (que no vuelto) se convierten en los protagonistas. En un color bastante claro, este jersey celeste de Mango tiene la suficiente holgura como para llevarlo con unos vaqueros más ajustaditos, pero también con unos pantalones de vestr más anchos.

Jersey celeste de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27061303

Con clásicos ochos

Las propuestas más clásicas van muy en la línea de los diseños en celeste y rosa. Detalles en punto como los clásicos ochos dan a la prenda un aire muy coqueto y romántico. En un celeste un poco más oscuro que el anterior, ese jersey celeste de Mango queda ideal con unos pantalones básicos en gris.

Jersey celeste de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27011278

Cortito y celeste

También con ochitos, pero en una versión más cortita, este jersey de Zara tiene un punto muy coqueto. Al ser más cortito, queda ideal con pantalones con el tiro más elevado. Si lo vas a combinar con unos vaqueros, apuesta por un diseño que tenga el tiro alto y las perneras anchas. En azul oscuro hará un contraste perfecto. Si lo llevas con pantalones de vestir, apuesta por unos beige clarito.

Jersey celeste de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 79,95 euros.

Ref: 5755/028/406

Rosa y con las mangas francesas

Otra propuesta con el cuello chimenea, pero en rosa. Este jersey de Zara nos parece interesante porque es recto y más cortito y, además, presenta las mangas francesas. A a hora de combinarlo, nos gusta con unos vaqueros oscuros de corte barrel o con uno jeans blancos. También queda ideal con unos pantalones de vestir azules.

Jersey rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 5536/147/629

Celeste y fluido

No todo van a ser diseños gorditos, también hay propuestas gustosas, pero con mucha caída. Es el caso de este jersey de Zara. De color celeste, con el cuello a la caja y fluido, este jersey queda ideal con unos pantalones de vestir oscuros, también con mucha caída. Puedes llevarlo con jeans, pero nos gusta más con unos pantalones de vestir holgados.

Jersey celeste de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 9598/104/427

Rosa y muy ancho

En rosa bebé, este jersey de Zara es cómodo, calentito y favorecedor. Presenta el cuello a la caja y la cintura con elastiquillo, por lo que podrás llevarlo por dentro de unos pantalones de vestir o unos jeans fácilmente. A la hora de combinarlo, nos gusta con unos pantalones de vestir grises o unos jeans blancos o azul clásico.

Jersey rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2142/161/644

Rosa y de estilo cozy

Es hablar de rosa y pensar en un algodón de azúcar. Algo así nos ocurre cuando vemos este jersey de estética cozy. Calentito y mullidito, este jersey rosa es una opción perfecta para los looks más abrigaditos. Siempre lo puedes llevar con unos vaqueros rectos en azul clásico o con unos pantalones de vestir oscuros.

Jersey rosa empolvado de Mango. / Mango