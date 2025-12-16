5 jerséis con cremallera de Mango que serán tendencia en 2026: Son elegantes, versátiles y los llevarás con jeans y pantalones de vestir

Los jerséis con cremallera son la tendencia revolución de 2026 y las más estilosas no renuncian a llevarlos.

Los jerséis son esa prenda funcional que, bien entendida, puede subir de nivel cualquier estilismo. No es necesario que el diseño sea extravagente o esté muy recargado, sólo que sepa ajustarse a las tendencias sin dejar de ser calentitos o elegantes. Cuando esas premises confluyen, tenemos como resultado el jersey imprescindible para llevar con jeans y pantalones de vestir. Por eso, estos días estamos pendientes de las novedades de nuestras firmas favoritas y así descubrir las tendencias en jerséis para 2026.

Además de los diseños en tonos pastel, hay una tendencia bastante clara en lo que a jerséis se refiere: vuelven las cremalleras. De las pasarelas dieron el salto a firmas más económicas y ahora los jerséis de cremallera son los que más vemos en la calle. Cómodos, elegantes y muy versátiles, los jerséis con cremallera tienen un punto effortless bastante interesante y por eso funcionan tan bien con jeans y pantalones de vestir. Estos 5 diseños de Mango no sólo serán tendencia en 2026, también son de lo más versátiles.

En rojo y con amplias solapas

Jersey con cremallera de Mango. / Mango

Aunque las tonalidades pastel se han colado de pleno entre las tendencias de 2026, en diseños más especiales hay hueco para otras tonalidades. Este jersey rojo nos encanta con unos vaqueros de corte recto y en azul clásico o con unos pantalones de vestir grises.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cremallera de Mango tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 27031266

En gris oscuro

Jersey con cremallera de Mango. / Mango

Un must en toda regla porque no hay tonalidad más versátil. Puedes apostar por él en un total look con pantalones de vestir grises, aunque si son de punto nos parece mucho más interesante y calentito el look. Puedes aportar un punto luminoso con unas botas camel. Si lo llevas con unos jeans, que no sean demasiado holgados.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cremallera de Mango tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 27051287

En azul cielo

Jersey con cremallera de Mango. / Mango

Era evidente que las tonalidades más en tendencia también iban a estar presentes en los jerséis con cremallera. En el caso de este diseño, con un luminoso y rejuvenecedor azul cielo, lo puedes combinar con unos panatalones de vestir grises de corte clásico o con unos vaqueros de corte balloon y en azul oscuro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cremallera de Mango tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 17007833

Cropped y azul marino

Jersey con cremallera de Mango. / Mango

Si quieres una prenda elegante y funcional, nada como fichar un jersey en azul marino. Es un básico que siempre funciona y que puedes llevar con vaqueros y pantalones de vestir, indistintamente, y el resultado es de lo más favorecedor. También puedes jugar con tonos contrapuestos, como el burdeos, el mostaza o el gris, y crear contrastes.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cremallera de Mango tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 17044783

Rojo y con ochitos

Jersey con cremallera de Mango. / Mango

A diferencia de la primera propuesta, este jersey tiene un punto más elegante y coqueto. Son diseños similares, pero éste se presenta en una versión más ajustadita y cuenta con unos detalles en ochos en la parte frontal. Lo puedes combinar con jeans básicos y pantalones de vestir grises en sus versiones más holgadas.