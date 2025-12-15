Acaba de llegar a Zara el jersey más elegante de la Navidad y se está agotando: holgado, con lentejuelas y para llevar con jeans

No todos los looks de Navidad tienen que ser un conjunto de terciopelo. Sobre todo, si los eventos de Navidad que tenemos en nuestras agendas tampoco requieren códigos de estilo demasiado recargados. Ahora los outfits se cimenta sobre la premisa de menos, es más y por eso no nos extraña que los jerséis en tendencia se han convertido en los protagonistas de los looks navideños. No, no nos referimos a los clásicos jerséis de Navidad, si no a diseños elegantes y sofisticados con los que puedes subir de nivel unos vaqueros con efecto tipazo.

La premisa de la que parten estos glamurosos jerséis es que cuentan con elementos que los convierten en diseños excepcionales. Bien unos acabado en lentejuelas, bien un bordado en terciopelo o bien unas sutiles plumas. El diseño que acaba de llegar a Zara lo podemos catalogar como el jersey más elegante de la Navidad y cuenta con uno de estos elementos especiales. Es holgadito, por lo que resulta bastante cómodo, tiene lentejuelas y plumas, que lo convierte en ideal para llevarlo con jeans y es tan bonito que las que más saben de estilo lo están agotando para sus looks de Navidad.

Con plumas y lentejuelas, así es el jersey de Zara para un look elegante de Navidad

Si piensas que al tener plumas y lentejuelas estamos ante un jersey un poco recargado, nada más lejos de la realidad. De hecho, los elementos son tan sutiles que lo convierten en una pieza de lo más elegante. Con el cuello a la caja, ligeramente abierto hacia las clavículas, y las mangas al codo, el jersey es de un intenso gris oscuro. El color lo convierte en una pieza bastante fácil de combinar y por eso las lentejuelas y plumas se integran tan bien en la prenda.

Jersey con plumas y lentejuelas de Zara. / Zara

Hacia el abdomen, encontramos en el jersey unas grandes piezas de lentejuelas combinadas entre sí y simulando ser una especie de flor. La zona del bajo es entrera de plumas, que acaban en unos flecos que le dan mucho movimiento a la prenda. A la hora de combinarlo, unos jeans de color nergro, con el tiro elevado y de corte palazzo son la mejor opción. Puede renunciar al cinturón, pero no a un calzado con algo de tacón para subir de nivel el look.

Disponible desde la talla XS hasta la XL,el jersey elegante de Zara para un look de Navidad tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 3920/837/802