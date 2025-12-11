Adiós burdeos y marrones, 5 jerséis en tonos pastel de Mango para llevar con vaqueros: Son tendencia, calentitos y rejuvenecen al instante

Año nuevo, colores nuevos. A las puertas de 2026 y con el recién estrenado Cloud Dancer como color del año, estos días reinterpretamos la paleta cromática que determinará nuestros looks. Aunque cada vez hay más expertos en moda reacios a dejar que los colores en tendencia condicionen sus armarios, lo cierto es que tenemos tonalidades nuevas y los jerséis calentitos son las primeras prendas con las que podemos apostar por ellos. En primer lugar, porque los jerséis ya son una tendencia de por sí. En segundo lugar, porque qué mejor que experimentar con los colores en tendencia que con una prenda sencilla y minimalista que llevamos con vaqueros sueltecitos y a diario.

Si durante toda la temporada los marrones y burdeos se han convertido en los protagonistas de los jerséis más bonitos y versátiles, este 2026 nos despedimos de ambas tonalidades para abrazar los tonos pastel, mucho más favorecedores, luminosos y rejuvenecedores. Esta selección de 5 jerséis de Mango en tonos pastel son la prueba de que los vaqueros suben de nivel con tonalidades más suaves y que los estilismos con básicos pueden rejuvenecer al instante.

Con cuello chimenea y en celeste bebé

Jersey celeste de Mango. / Mango

A priori, ver un jersey en un color tan clarito nos choca. Estamos acostumbradas a los marrones y burdeos, pero el efecto de un celeste bebé es bastante más rejuvenecedor. En el caso de este jersey, mantiene el corte holgado y sustituye el cuello vuelto por un favorecedor y estiloso cuello chimenea. Para un efecto más luminoso y rejuvenecedor, combínalo con unos jeans en beige clarito o gris muy claro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27061303

En verde menta y con ochitos

Jersey verde menta de Mango. / Mango

Cuando ya pensábamos que nunca más veríamos este favorecedor color, llega Mango y nos recuerda que es tenencia. En decoración ha sido un color que siempre ha destacado entre los más estilosos. En moda, también, pero siempre se ha visto eclipsado por otros colores con más peso. A diferencia del verde oliva, el verde menta aporta mucha luz al rostro, por lo que su efecto rejuvenecedor es inmediato.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27031269

Con el cuello a la caja y en azul cielo

Jersey celeste de Mango. / Mango

El celeste o azul cielo es un color que va a dar mucho que hablar esta temporada. Si antaño hemos visto que el lavanda se convierte en la tonalidad dulce y elegante con la que hacer frente a los colores saturados, este 2026 ese papel lo tiene el celeste. Dulce, luminoso, cálido y juvenil, el celeste de este jersey es un poco más subidito que la primera opción. Con el cuello a la caja y un diseño trenzado, este jersey funciona con vaqueros en azul medio.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27011278

Rosa y de estética cozy

Jersey rosa empolvado de Mango. / Mango

Mullidito y muy suave, este jersey de color rosa muy clarito es la prueba de que las tendencias para 2026 son dulces o no serán. En la línea de los jerséis anteriores, esta tonalidad pasatel va un paso más allá y aporta una componente coqueta y romántica que rompe con la estética neutra y minimalista. En el caso de este jersey, a su tonalidad rosa hay que añadirle un acabado cozy en su tejido que hace que la prenda sea muy calentita y gustosa.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27011290

Rosa y con ochitos

Jersey rosa empolvado de Mango. / Mango

Es rosa, pero no es tan coqueto como la versión anterior. Al ser más largo y tener un corte más slim, el jersey se desmarca quizás de la esencia de la estética coqueta. A la hora de combinarlo, aprovecha que es algo más ajustado para llevarlo por dentro de unos vaqueros anchitos. Si quieres redondear el efecto luminoso, apuesta por unos vaqueros claritos.