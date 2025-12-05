Ya están en Mango los vaqueros anchos en el color en tendencia de 2026 con efecto tipazo que llevarás con blusas

Pantone ha hablado y ya tenemos color oficial para 2026. Se llama Cloud Dancer y será el que marque las tendencias en moda durante todo el año. Ya lo hemos visto en algunos de los jerséis más calentitos y estilosos, pero no son la única prenda que destaca. Ahora que los vaqueros elegantes tienen un peso importante en nuestros looks, firmas como Mango no han querido darle la espalda al color oficial de 2026. Frente a jeans más recargados, ahora las tendencias se decantan por propuestas más minimalistas y en el color en tendencia.

Con ese blanco que caracteriza al Cloud Dancer, estos jeans de Mango son perfectos para adentrarnos en esta nueva tendencia. Aunque ahora el mercurio no invite a ello, estos jeans serán los aliados de las blusas más bonitas en 2026. Además de ser en el color oficial de 2026, tienen un corte que hace efecto tipazo ipso facto.

Cloud Dancer, el color de los vaqueros de Mango en tendencia para 2026

El Cloud Dancer se caracteriza por ser una tonalidad blanca, la primera de la historia de los colores oficiales de Pantone. Es difícil de adaptar en algunas prendas, pero en el caso de los jeans se convierte en un básico apto para cualquier época del año. En el caso de estos vaqueros de Mango, nos encontramos con una prenda con el tiro medio y las perneras bastante anchas. Los colores cambias, pero los cortes en vaqueros parecen ser inmutables. A la hora de conseguir ese efecto tipazo, los jeans se presentan más ajustados en la zona de la cadera y cuentan con unos bolsillos en el frontal que estilizan la figura.

A la hora de combinarlo con blusas, puedes apostar por diseños satinados en colores más saturados, como un gris oscuro, azul, granate o cualquier tonalidad cálida. Cuando llegue la primavera, puedes apostar por blusas en tonos pastel y con estampados. Si todavía no te sientes preparada para llevar blusas, los jerséis monocromáticos en camel, burdeos o gris oscuro funcionan bastante bien.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 54, los vaqueros de Mango en tendencia para 2026 tienen un precio de 35,99 euros y ahora están rebajados a 22,99 euros.

