Rosa Iglesias, asesora de imagen: “Los colores en tendencia condicionan los armarios, bloquean y frustran; no les doy importancia, prefiero divertirme con mis looks”

Pantone acaba de nombrar al Cloud Dancer color oficial de 2026. Ante este nuevo nombramiento, toca hacerse la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los colores que más se van a llevar en 2026? Después de que los marrones y burdeos hayan dominado el panorama cromático, la irrupción del blanco Pantone plantea un nuevo escenario lleno de dudas.

Ante tanta incertidumbre, preguntamos a Rosa Iglesias, asesora de imagen al frente de El Estilario, sobre las tonalidades que dominarán 2026 y nos invita a la reflexión: “Es positivo que nos indiquen cuáles son los colores que más se llevan, pero eso condiciona nuestros armarios”, nos adelanta.

El Cloud Dancer protagonizará los looks en 2026. / @alexandrapereira

Colores en tendencia: Bloqueo mental y armarios bajo presión

Cuando una prenda o un determinado color es tenencia, significa que su presencia en moda será extremadamente repetitiva. Ante este escenario, se nos plantean dos opciones: O dejarse llevar por las tendencias o pasar de ellas. La mayoría sucumbimos y, en el caso de los colores, puede que termine siendo una idea pésima. “Me parece positivo que haya colores que nos indiquen que se llevan, colores que son más protagonistas que otros según las temporadas, pero no lo comparto porque no me gusta que condicionen los armarios”, nos cuenta Rosa Iglesias.

Rosa Iglesias recomienda divertirse con los looks, más que dejarse llevar por las tendencias. / @vicmontanari

Ante un nuevo escenario cromático, dejarse seducir por las distintas tonalidades en natural. Sobre todo, cuando se viene de una estación en la que los colores han sido demasiado repetitivos. El problema llega cuando nos sentimos obligadas a llevar determinados colores. “A veces nos sentimos en la obligación de seguir los colores que están en tendencia y mucha gente se frustra con ellos porque no son de su armonía y no les quedan bien”, expone. “Hay personas que son conscientes de que un color no les va o no les gusta y se lo ponen porque es tendencia, luego se bloquean hasta el punto de que no ven otras posibles opciones”, añade Rosa Iglesias.

Los marrones son tendencia, pero dejan paso a los empolvados, grises y azules. / @paulinegandolfini

La transición de los marrones y naranjas a los empolvados y azules

A pesar de que no es partidaria de dejarse llevar por los colores en tendencia, Rosa Iglesias reconoce el papel importante que tendrá el Cloud Dancer. La asesora de imagen apunta a que "es la novedad y que va a entrar como protagonista", habrá que ver cómo va evolucionando este color. Luminoso, haciendo gala del lujo silencioso y bastante minimalista, es lógico que ese blanco, catalogado por Pantone como Cloud Dancer, se convierta en uno de los más representativos de 2026.

Los marrones y burdeos dejan paso a los grises en todas sus variantes. / @mdfhima

Además, Rosa Iglesias señala que “los azules y los grises van a venir pisando fuerte, dejando atrás el monopolio de los marrones y burdeos”. En contraposición a los tonos cálidos y terrosos, con los naranjas y los tejas como protagonistas, Rosa Iglesias apunta que “ahora van a dejar paso hacia los pasteles muy suaves, como los rosas empolvados, y también como los tonos más fríos, como los azules y los grises”, añade la responsable de El Estilario.

Los azules se postulan como los colores de las invitadas de 2026. / @rocioosorno

Los colores como herramienta para expresarnos

Hablar con Rosa Iglesias sobre tendencias es replantearte tu concepto de la moda. Ajena a los dictámenes de la moda, ella prefiere dejarse llevar por las preferencias personales, el momento vital en el que nos encontramos y lo que más nos favorece. En el caso de los colores, se declara “un poco anárquica” porque considera que las tonalidades "son herramientas que nos sirven para divertirnos pero no para condicionarnos".

Los tonos empolvados serán tendencia este 2026. / @lisasimppson

“Me gusta contemplar las tendencias, incluidos los colores, como elementos que pueden hacer que nos divirtamos, que juguemos con lo que tenemos, pero no como bloqueo ni como limitación”, concluye.