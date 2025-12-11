El conjunto de terciopelo de Zara que eleva el look de Nochebuena y Nochevieja: Es rosa, holgadito y con detalles en plumas

Sí, los looks de Navidad se han relajado bastante. Tanto es así, que ahora con unos vaqueros sueltecitos y algunos de los jerséis con brillo que encontramos en nuestras firmas favoritas tenemos el outfit perfecto. Al menos para las cenas y comidas pero, ¿qué pasa con Nochebuena y Nochevieja? Para muchas, ambas festividades son muy especiales, por lo que buscan un look que esté a la altura de las circunstancias. Nada de plantear un estilismo con pantalones de vestir y un estiloso cárdigan, mejor un look elegante, sofisticado y con el que ser la mejor vestida.

El terciopelo suele ser un tejido que funciona bastante bien en un look de Navidad, sobre todo, si es en un color que se sale de los convencionalismos. El negro, el burdeos y el azul funcionan, sí, pero estamos un poco aburridas. Por eso, este conjunto de terciopelo que hemos encontrado en Zara nos parece perfecto para un look de Nochebuena y Nochevieja. Además de su tejido, lo que más nos gusta es su color y un detalle muy especial que presenta en la chaqueta.

Rosa y de terciopelo, así es el cojunto de Zara que eleva tus looks de Nochebuena y Nochevieja

Conjunto de terciopelo de Zara. / Zara

Nos encanta y es un 10 rotundo. En primer lugar, porque se trata de un conjunto dos piezas, muy elegante y más cómodo y versátil que un vestido. La chaqueta es holgadita y estructurada, cruzándose en el frontal para añador un extra de elegancia. Los pantalones, con el tiro bastante elevado, tienen las perneras rectas en su justa medida para ser favorecedoras sin resultar demasiado anchas. Al ser de color rosa, en lugar de tonalidades más esperadas, el diseño emana una sofisticada coquetería que nos encanta.

Además de su color rosa, uno de los detalles que más nos gustan de este look, son los acabados en plumas negras que presenta la chaqueta en las mangas. Además de aportarle un extra de elegancia y sofisticación a la prenda, le añaden ese plus navideño que lo eleva a la categoría de lookazo de Nochebuena y Nochevieja.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de terciopelo de Zara tiene un precio de 79,95 euros, en el caso de la chaqueta, y 35,95 euros, en el caso de los pantalones.

Ref chaqueta: 9332/797/612

Ref pantalones: 9344/797/612