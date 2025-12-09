Acaba de llegar a Lefties el cárdigan elegante y sofisticado que llevarás con pantalones de vestir en tus cenas de Navidad

Los looks de Navidad ya no son tan recargados como antes. Ahora podemos enfundarnos en unos pantalones calentitos y elegantes y combinarlos con una blusa sueltecita y ya tendríamos el estilismo sofisticado, cómodo y versátil. Que los jerséis en el color oficial de 2026 tengan ese punto sofisticado también ayuda que los looks de Navidad se relajen un poco, pero siempre hay que dar con una prenda que tenga la capacidad de subir de nivel el look. Una de las opciones más básicas y sencillas es apostar por un clásico cárdigan que, además de calentito, resulte de lo más sofisticado. Sobre todo, para llevarlo con unos pantalones de vestir.

Para que esta prenda funcione, tiene que ser un cárdigan de estilo clásico y con un diseño ajustado y minimalista. El cárdigan recién llegado a Lefties se ha convertido en la opción perfecta para llevarlo con unos pantalones de vestir en una cena de Navidad. No sólo es un combo perfecto para una cena de Navidad entre amigos, también puedes apostar por él en eventos más especiales, como Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

Ribeteado y con botones dorados, el cárdigan elegante de Lefties para tus cenas de Navidad

Cárdigan de Lefties. / lefties

Quizás no sea un cárdigan al uso y debamos incluirlo en la categoría de chaqueta de punto. Sea como sea, esta prenda, con un sencillo diseño, se convierte en la opción perfecta para llevarla con unos pantalones de vestir. Con el cuello a la caja y un corte ligeramente ajustado, este cárdigan presenta puños, cuellos y bajos ribeteados a contraste. Destaca, aademás, el detalle de los botones en dorado y los dos bolsillos en la parte alta del frontal. Recuerda mucho a las chaquetas tipo Chanel y por eso se convierte en una prenda imprescindible para un look de Navidad con unos pantalones de vestir.

Lo que más nos gusta de este cárdigan es que lo encontramos en tres tonalidades diferentes y eso hace que la prenda sea de lo más versátil. La primera opción, en negro y blanco, es ideal para un total look en negro, pero también puedes jugar con pantalones de vestir en beige muy clarito o incluso en gris oscuro. La segunta opción, en beige y negro, es ideal para llevarla con unos pantalones de vestir de tipo tweed. Un combo muy elegante y favorecedor. La última opción, en marrón y negro, es quizás la más llamativa y la puedes llevar con unos pantalones de vestir negros o en tonos cálidos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el cárdigan elegante y sofisticado de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1660/300/800