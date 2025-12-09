Colas en Zara por estos pantalones calentitos y elegantes que llevarás durante todo el invierno: Son suaves, abrigan y favorecen mucho

Las temperaturas condicionan nuestros looks. Cuando el mercurio baja, buscamos estilismos y prendas con las que mantenernos abrigadas. Suele ser una búsqueda sencilla, el problema viene cuando queremos que, además de calentitas, esas prendas también sean elegantes y sofisticadas. Por suerte, cada vez hay más jerséis elegantes que suben de nivel cualquier look aunque, por desgracia, no baste con unos vaqueros anchos como combinación. A los jerséis calentitos necesitamos añadirles otra prenda con las mismas funciones y que, además resulte elegante. Tanto, que termine convirtiéndose en la prenda oficial del invierno.

Dicho y hecho, en Zara acaban de lanzar unos pantalones calentitos y elegantes que cumplen con todas nuestras expectativas. Son bastante abrigados porque su tejido es de punto, tienen una caída que favorece bastante y sus colores (los encontramos en camel, en gris y en beige) resultan de lo más sofisticados. De ahí que las colas en Zara para conseguir estos pantalones sean kilométricas.

Anchos y versátiles, así son los pantalones de Zara que llevarás durante todo el invierno

Pantalones calentitos de Zara. / Zara

Lo mejor para vestir en invierno es dar con una prenda holgadita con la que ir cómodas y calentitas. En el caso de unos pantalones, mientras más anchos sean, más cómodas estaremos, aunque para que sea una prenda que favorezca tiene que ser una holgura bien entendida. En el caso de estos pantalones de Zara la holgura funciona bastante bien. Los pantalones tienen el tiro elevado y se presentan más ajustaditos en la zona de la cadera. Por eso, las perneras no acortan la figura, sino que la alargan.

Pantalones calentitos de Zara. / Zara

Pantalones calentitos de Zara. / Zara

Confeccionados en punto, estos pantalones son todo lo que necesitas para un look celentito y abrigado. Disponibles en tres tonalidades (gris, beige y camel), estos pantalones tienen todas la papeletas para convertirse en el uniforme oficial del invierno. Son elegantes, favorecen muchísimo, tienen un tanto muy suave y combinan con un sinfín de prendas calentitas.

Pantalones calentitos de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones calentitos y elegantes de Zara tienen un precio de 19,99 euros.

Ref: 5039/223/761