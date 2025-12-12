5 jerséis en tonos pastel de Zara que elevan tus looks con vaqueros y pantalones básicos: Abrigan, rejuvenecen y son tendencia en 2026

Jamás lo habríamos imaginado, pero las tendencias para 2026 nos llevan por un sendero cromático en el que la luminosidad y lo almibarado están bastante presentes. Después de conocer que el color oficial para 2026 (según Pantone) es el Cloud Dancer, podíamos hacernos una idea de las tonalidades que más veremos en los jerséis más calentitos de la temporada. Decimos jerséis porque son la prenda calentita y básica con la que empezamos a probar las tendencias en colores. Después de una intensa temporada marcada por los marrones y los burdeos, ahora toca decirles adiós para abrazar colores mucho más suaves y menos saturados. Hablamos de los colores pastel, que se han convertido en los protagonistas de los jerséis más elegantes y calentitos del momento.

Cómodos, calentitos, en tendencia y con un punto rejuvenecedor bastante potente, los jerséis en tonos pastel se convierten en la primera opción para elevar un look con vaqueros o pantalones básicos. Estos 5 diseños de Zara demuestran que, además de ser la tendencia revelación para 2026 las tonalidades más dulces y luminosas siempre tienen el don de resultar mucho más rejuvenecedoras que las más oscuras o saturadas. Si quieres una prenda que rejuvenezca, tiene que aportar luz y estos 5 jerséis en tonos pastel tienen la clave.

En rosa empolvado

Pensábamos que el rosa no volvería a ser un color destacado. Después de la fiebra por el fuccisia y la obsesión por el rosa Barbie, nos habíamos hecho a la idea de no volver a verlo. Hasta ahora, que el rosa regresa en su versión más dulce y romántica y lo vemos en diseños como este jersey de manga francesa y cuello chimenea. Ideal para llevarlo con unos vaqueros en azul oscuro.

Jersey rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 5536/147/629

Finito y celeste

Más sencillo de combinar, el celeste es otro de los colores que demuestran que los pasteles mandan este 2026. Con bastante luz, este jersey de Zara presenta, además, un corte ligeramente holgado y un tejido bastante finito y con caída. Es un jersey básico que puedes combinar con unos pantalones de vestir de color gris y tener un look de lo más luminoso.

Jersey celeste de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 9598/104/427

En amarillo y con el cuello a la caja

El amarillo mantequilla arrasó esta pasada primavera y también parecía que no lo volveríamos a ver. De hecho, no lo vemos porque el amarillo que regresa es una una versión muy suave y que en algunas ocasiones podría confundirse con un verde menta. Esta versión la puedes combinar con unos vaqueros claritos para un look muy luminoso o con unos pantalones de vestir grises.

Jersey amarillo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 9598/104/306

En rosa bebé

Un tono por debajo del rosa pasatel, este color es uno de los más luminosos. Perfecto si lo que quieres es rejuvenecer tu rostro ipso facto, el rosa bebé siempre da como resultado looks más coquetos y eso nos encanta. Esta versión de jersey destaca por su corte oversize, pero también por ser un poquito más corto. Su largo llega hasta la cadera y es perfecto para que metas la prenda por dentro de unos jeans.

Jersey rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2142/161/644

Azul cielo y con ochitos

Además de ser en uno de los colores pastel más luminosos, este jersey nos encanta porque tiene el detalle perfecto para marcar la diferencia. Se trata de unos ochitos que recorren toda la prenda y que le dan mucha personalidad. Es un jersey más cortito y ligeramente holgado, por lo que puedes combinarlo con unos vaqueros y pantalones de vestir con el tiro elevado.

Jersey celeste de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey en tonos pastel de Zara tiene un precio de 79,95 euros.

Ref: 5755/028/406