Recién llegados a Lefties, los vaqueros con brillo y efecto tipazo que llevarás con jerséis en un look de Navidad

En Navidad no es necesario llevar un look como si fuésemos a dar las campanadas. Menos, siempre es más y eso se extrapola a los estilismos navideños. A pesar de que las lentejuelas, el terciopelo, los dorados y el brillibrilli sean la tónica dominante, las tendencias invitan a apostar por estilismos más relajados y en los que unos vaqueros elegantes se convierten en los protagonistas. Sobre todo, si se trata de un evento navideño sin demasiadas pretensiones. Siempre puedes apostar por un conjunto de terciopelo, pero las tendencias actuales invitan a seguir otro sendero.

Apostar por un look con vaqueros y un jersey calentito no significa que se esté cayendo en la informalidad. Ahora los diseños denim incorporan elementos sofisticados y elegantes, como pueden ser las lentejuelas o el acabado satinado, y eso los eleva de categoría. Tanto es así, que ya no es necesario buscar en el armario una blusa bonita, ahora con un buen jersey es más que suficiente. Así lo demuestran los recién llegados a Lefties, unos vaqueros con brillo y efecto tipazo que hacen match con cualquier jersey calentito y son un sí rotundo para un look de Navidad.

Rectos y con brillo, así son los vaqueros de Lefties que llevarás con jerséis en tonos pastel

Vaqueros de Lefties. / lefties

No parecen unos vaqueros, pero lo son. De color negro y con el tiro elevado, estos jeans son el fichaje más inteligente que puedes hacer estos días. Ahora te solucionan el look navideño, pero cuando acaben las fiestas será un eterno básico de fondo de armario que podrás llevar con blusas, camisetas, tops, jerséis y cualquier otra prenda que se te ocurra. Además del tiro elevado, que ayuda a estilizar bastante la figura, estos vaqueros presentan las perneras anchas y rectas, potenciando el efecto piernas infinitas.

Además de hacer tipazo, estos vaqueros son un sí rotundo para un look de Navidad por su acabado en brillo. Si eres de las que apuesta por las tendencias festivas con detalles y no a lo grande, estos jeans pueden ser una buena opción de look. Sobre todo, porque puedes combinarlos con toda clase de jerséis. Desde los más festivos, con plumas y lentejuelas, a los más en tendencia y luminosos, como son los recién llegados jerséis en tonos pastel.

Disponible desde la talla 34 hasta la 44, los vaqueros rectos de Lefties tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 5414/326/800