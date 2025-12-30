Acaba de llegar a Lefties el jersey con cuello alto calentito y gustoso que llevarás sin parar con vaqueros y pantalones básicos

Las tendencias de 2026 no van a distar mucho del año anterior. Al menos en lo que respecta a la primera parte del año. El frío hará que las prendas de abrigo se conviertan en nuestro uniforme oficial y que los conjuntos de punto más calentitos se conviertan en la alternativa perfecta a los vestidos. En esa línea de prendas gustositas y cálidas, los jerséis más gorditos siguen siendo una tendencia en alza, aunque este 2026 se produce un cambio cromático. Los diseños clásicos se siguen llevando, sí, pero ahora los tonos pastel se convierten en los protagonistas.

Estos días estamos muy pendientes de las novedades de nuestras firmas favoritas. Por eso no se nos escapa ninguna nueva prenda y por eso tenemos controlado el jersey súper en tendencia que acaba de llegar a Lefties. Con el cuello alto, de mezclilla y muy calentito, este jersey de Lefties lo llevarás sin parar con vaqueros en 2026.

Con cuello y botones, así es el jersey gordito de Lefties para llevar con vaqueros en 2026

El cambio de paradigma en los abrigos nos ha dejado claro que en 2026 se llevan los cuellos subidos. En el caso de los jerséis, esta nueva tendencia la observemos con unos cuellos que se elevan, pero que quedan holgaditos. Similares a un cuello chimena, estos, además, presentan una botonadura en el lateral para poder llevar el jersey abierto.

Jersey de Lefties. / lefties

A pesar de ser holgadito, este jersey no se ve especialmente ancho. ¿El motivo? Que el diseño es en versión cropped. Esta característica hace que resulte bastante sencillo combinar el jersey con unos vaqueros de tiro elevado. Además, la mezclilla en el teijdo no sólo hace que sea una prenda bastante calentita, sino que le da un punto original. Nuestro favorito es el jersey en versión beige, pero también está disponible en gris oscuro.

Jersey de Lefties. / lefties

Jersey de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cuello y botones de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1620/309/711