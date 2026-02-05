El jersey de Zara en el color más en tendencia de la primavera 2026 con el que decir adiós al frío y los looks aburridos

Parece que la primavera nunca va a llegar, pero lo terminará haciendo. A pesar de la meteorología no invite a pensar en tendencias de primavera, todas estás puestas ya sobre la mesa. Las pasarelas han hablado y sabes qué se llevará y cómo. En cuanto a las tonalidades, parece haber un cambio de paradigma y los colores más neutros pasan a un segundo plano. El lujo silencioso deja de ser tan discreto y vive el despertar de los colores más primaverales. Aunque el Cloud Dancer es el rey indiscutible y a los marrones parece quedarles para rato, las tonalidades pastel se imponen esta primavera.

Del verde agua al azul cielo, pasando por los tonos mantequilla, los colores se muestran en una versión más romántica y edulcorada, muy en consonancia con el estilo coquette. Aunque, de todos los tonos pastel más en tendencia, el que destaca es el rosa. Dulce y con un punto infantil, el rosa estará muy presente en la colecciones de primavera y, por ende, en el street style.

Para empezar a apostar por esta tendencia cromática, los jerséis calentitos se antojan perfectos. Ideales para llevarlos con vaqueros, con pantalones de vestir o faldas midi, los jerséis de color rosa son la opción calentita para empezar a apostar por las tendencias de primavera. Di adiós a los looks aburridos y dale la bienvenida a los estilismos más primaverales con esta propuesta que hemos encontrado en Zara.

Rocío Osorno combina un jersey rosa con pedrería con unos pantalones negros. / @rocioosorno

Rosa y holgadito, así es el jersey de Zara en el color más en tendencia de la primavera

El rosa se ha convertido en uno de los colores de la primavera 2026. No es la primera vez que es tendencia, la fiebre por el barbiecore nos persigue desde 2021 (mucho antes de que se estrenase la película Barbie), pero quizás ésta sea su versión más dulce. Nada de fucsias o saturados, el rosa de esta primavera es suave y delicado, por eso estrenarlo con un jersey es clave.

Jersey rosa claro de Zara. / Zara

En el caso del jersey de Zara, nos encontraos con una prenda que encaja perfectamente en la estética 2026. Presenta el cuello a la caja, no es excesivamente largo y es ligeramente oversize. En un rosa muy clarito, este jersey aporta al look una estética coqueta, pero sin caer en un efecto almibarado en exceso. Lo puedes llevar con unos jeans oscuros o unos pantalones blancos (dos tendencias en una).

Jersey rosa claro de Zara. / Zara

Jersey rosa claro de Zara. / Wappíssima

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jorsey rosa de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2142/161/644