5 jerséis calentitos y muy elegantes de las rebajas de Zara que arreglan tus looks con vaqueros más básicos

Necesitamos que deje de hacer frío, pero el invierno es largo y no tenemos más remedio que plantear looks calentitos para sobrevivir a las bajas temperaturas. Con independencia de las prendas, los tejidos escogidos suelen ser la lana, la alpaca, el cashmere o el punto, los más calentitos y abrigados. En cuanto a las prendas, suelen destacar los conjuntos de punto, pero pueden resultar demasiado estáticos y, a la hora de la verdad, preferimos prendas más versátiles. Fáciles de combinar, los jerséis calentitos son la opción perfecta para configurar looks abrigaditos para el invierno.

En su afán por resultar muy calentitos, hay veces en las que los jerséis de punto pecan de un exceso de informalidad y no terminan de encajar en todos nuestros looks. Queremos ir abrigadas, sí, pero no a toda costa. Por eso, encontrar esa prenda perfecta con la que mantener el equilibrio entre calidez, comodidad y elegancia es clave. Aprovechando las rebajas, hemos hecho una selección en Zara de 5 jerséis calentitos y muy elegantes que arreglan tus looks con vaqueros más básicos.

Con flores en 3D

Cuando empezó la temporada este jersey se convirtió en uno de los favoritos de las más estilosas. En una sola prenda encontrábamos el color más en tendencia, el burdeos, con los elementos más originales del momento, las flores en 3D, eso llevó a la prenda a ser todo un must para llevar con vaqueros. Ahora puedes fichar este icónico jersey a un precio más económico.

Jersey con flores en 3D. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de las rebajas de Zara tenía un precio de 35,95 euros y ahora está rebajado a 25,16 euros.

Ref: 9874/110/681

En animal print

Siemprw que quieras subir de nivel un look con vaqueros, lo que tienes que hacer es apostar por una prenda en animal print. En ese caso, un jersey no excesivamente ajustado que puedes llevar por dentro de tus jeans y así estilizar la figura. Si quieres darle un tique muy actual, puedes añadir un cárdigan en tonos neutros.

Jersey en animal print de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de las rebajas de Zara tenía un precio de 19.95 euros y ahora está rebajado a 13,96 euros.

Ref: 0506/125/051

Con detalles joya

Ajustadito y en un favorecedor gris verdososo, este jersey no necesitaría nada más para subir de nive tus jeans. Es clásico y tiene una caída perfecta, pero sube de nivel con el detalle del cuello a la caja rematado con unos apliques en pedrería que le dan un aire muy sofisticado a la prenda.

Jersey con detalles joya de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de las rebajas de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 20,96 euros.

Ref: 8851/115/426

De mezclilla y con flecos

No es exactamente un jersey elegante, pero es bastante calentito y presenta un detalle muy original. Además de ser de mezclilla, este jersey presenta unos detalles en forma de flecos en uno de los laterales. Eso, unido a las tonalidades terrosas de la lana, el jersey es un must si quieres un estilismo boho.

Jersey con flecos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de las rebajas de Zara tenía un precio de 27,95 euros y ahora está rebajado a 19,56 euros.

Ref: 3653/111/330

En malva

Este color vivió su máximo esplendor hace un par de temporadas y ahora se ha visto eclipsado por las tonalidades más neutras, pero sigue funcionando igual de bien. Cuando lo combinamos con unos vaqueros, el mal va aporta un toque de calidez romántica y elegante que pocos colores consiguen. Si buscan una prenda básica, pero más original, este jersey es para ti.

Jersey de lana y alpaca de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de las rebajas de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajado a 18,16 euros.

Ref: 2893/162/620