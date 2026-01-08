Calentitos y cómodos, 5 jerséis de las rebajas de Zara en los que invertir para sobrevivir al frío de enero con estilo

Que en invierno hace frío es algo que no debería pillarnos por sopresa. Lo que quizás nos coja desprevenidas sean los looks con los que vamos a enfrentarnos a ese acusado descenso térmico. Lo primero que debemos tener en cuenta son los tejidos, luego las prendas. Por eso, los jerséis calentitos se convierten en la mejor de las opciones para sobrevivir al frío. Ya sea para llevarlos con unos vaqueros (cuidado, que los jeans no son nada calentitos), con unos pantalones de vestir o en un total look, los jerséis más abrigados se convierten en la piedra angular de cualquier estilismo invernal.

A veces, estos jerséis resultan demasiados costosos y peferimos no invertir en ellos. Luego bajan mucho las temperaturas y nos arrepentimos. Para que eso no ocurra, nada mejor que las rebajas de Zara. Después de bucear por algunas de sus propuestas con descuento, hemos seleccionado 5 jerséis calentitos y cómodos en los que merece la pena invertir para sobrevivir al frío de enero con estilo.

Con ribetes

El color mostaza siempre es bien recibido entre las propuestas invernales, sobre todo, cuando los grises, azules y negros se convierten en los colores imprescindibles. En el caso de este jersey, además, de la tonalidad, nos gusta porque presenta unos detalles en ribetes en el cuello y en las mangas.

Jersey con ribetes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 20,95 euros.

Ref: 5536/171/305

En malva de punto grueso

Nada como un punto grueso para que un jersey sea calentito. Eso sí, el punto debe estar prensado para que la temperatura corpolar se mantega. Ligeramente oversize, este jersey en un favorecedor malva se antoja bastante diferente a los que llevamos viendo toda la temporada. El punto es en horizontal y la lana de mezclilla, un toque bastante original para una prenda básica.

Jersey malva de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara tenía un precio de 35,95 euros y ahora está rebajado a 25,16 euros.

Ref: 3859/103/629

Oversize y en color arena

Ahora que el lujo silencioso es la piedra angular de la mayoría de los estilismos, no nos extraña que un jersey en color arena y con un corte clásico se convierta en uno de los mejor vendidos de Zara. Con el cuello subido y bastante suelto, este jersey es perfecto para llevarlo con unos pantalones tambien de punto.

Jersey oversize de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajado a 20,96 euros.

Ref: 5536/211/715

Con pañueño

Es uno de nuestros favoritos y no es exactamente porque sea muy calentito (que lo es). Lo que más nos gusta de este jersey es que viene con un pañuelo de crochet incorporado y colocado en pico, una tendencia que cobra bastante peso este invierno.

Jersey con pañuelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara tenía un precio de 35,95 euros y ahora está rebajado a 25,16 euros.

Ref: 6236/115/803

De lana

Nada como un jersey de lana para que no pases frío en todo el invierno. Este diseño, además, se presenta bastante holgadito, por lo que podrás llevar debajo alguna prenda extra, bien para poder quitarte el jersey en interiores, bien para añadir una capa con la que estar más calentita todavía.

Jersey de lana de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara tenía un precio de 69,95 euros y ahora está rebajado a 48,96 euros.

Ref: 2893/126/510