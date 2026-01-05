Ya está en Lefties el conjunto de punto calentito y elegante para sobrevivir al frío de enero con estilo

Enero es el mes más frío del año y los meteorólogos llevan días advirtiéndonos: Las tempertauras van a bajar. Cuando se produzca el descenso térmico, tocará hacer acopio de prendas calentitas con las que sobrevivir al frío. Si puede ser, con mucho estilo. Apostar por el clásco combo de jersey calentito y pantalones de vestir sería un acierto, pero con el frío se nos queda algo corto. La alternativa perfecta a cualquier otro look es la del conjunto de punto, mucho más abrigadito, estiloso y elegante.

Desde hace varias temporadas, el conjunto de punto se ha convertido en la alternativa perfecta para sobrevivir al frío de las que más saben de estilo. ¿Las razones? Con independencia de si se compone de unos pantalones o de una falda, los conjuntos en versión monocromática funcionan muy bien a la hora de estilizar. Además, al ser de punto o de lana son de lo más calentitos. Éste que acaba de llegar a Lefties ya se ha convertido en el conjunto de punto elegante favorito de las más estilosas. Si quieres sobrevivir al frío con estilo, échale un vistazo.

Con pantalones y cárdigan, así es el conjunto de punto de Lefties para sobrevivir al frío

A lo largo de estas semanas nos hemos estudiado todas las propuestas de looks calentitos de nuestras firmas favoritas. De entre todas ellas, el conjunto de punto siempre es la que más ha destacado. En el caso del diseño que acaba de llegar a Lefties, nos hemos enamorado de él por dos motivos. El primero de ellos es el color, un beige muy clarito que convierte al estilismo en un total look que emana lujo silencioso. El segundo de ellos, el detalle de la prenda superior.

Conjunto de punto de Lefties. / lefties

En lugar de tratarse de un look de pantalones y jersey, el conjunto está compuesto por un cárdigan y esta prenda es justo la que le da el toque de elegancia. Con un largo que llega a la cadera y la holgura justa, el cárdigan cuenta con unos botones dorados que le dan ese aire lujoso al estilismo. Lo puedes llevar con un jersey finito debajo en el mismo tono o jugar con los colores tierra. En cuanto al calzado, botas, botines, deportivas e incluso bailarinas, son más que aptas para este look.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Lefties tiene un precio de 17,99 euros, en el caso de los pantalones, y de 19,99 euros, en el caso del cárdigan.

Ref pantalones: 1630/301/711

Ref cárdigan: 1670/300/711