Llegan a Zara, Lefties y compañía los vaqueros estampados con efecto tipazo que modernizan y rejuvenecen cualquier look de primavera

Los vaqueros con estampados han desatado la locura. El cambio de estación y la transición hacia estilismos más originales y divertidos invita a despojarse de los diseños más clásicos para abrazar tendecias mucho más modernas. Al ser una prenda imprescindible en nuestros estilismos, renunciar a unos jeans básicos para apostar por unos vaqueros originales no nos parece nada descabellado. Al contrario. Si apostamos por vaqueros con diseños estampados podemos sacarles mucho partido esta primavera y luego volver a nuestros básicos de fondo de armario.

Con independencia de que cada primavera los diseños en vaqueros se vuelvan un poco más divertidos, esta temporada en concreto parece haberse desatado la locura con este tipo de prendas. Vaqueros como los de las estrellas en los bolsillos, agotadísmos en todas las tallas y modelos, jeans con flores románticas al más puro estilo Bridgerton son algunas de las tendencias denim que afloran esta primavera.

Esta primavera destacan los vaqueros con cortes originales y combinaciones de estampados y tejidos. / @lisasimppson

Lo mejor de todo es que al apostar por vaqueros con estas características estas haciendo de un básico de fondo de armario una prenda con la que modernizar y rejuvenecer un look. Los estilismos con jeans suelen ser modernos y juveniles, pero al añadirles un print tienen el don de quitarnos años de encima y ofrecer una versión de nostras mismas mucho más actualizada. De Zara a Lefties, pasando por El Corte Inglés o Stradivarius, estos son algunos de los vaqueros con estampados que modernizan y rejuvenecen cualquier look de primavera.

Con flores románticas

Vaqueros estampados de Zara. / Zara

Zara no nos iba a fallar. Si se lleva la estética más romántica, el gigante de Inditex a la adapta para una de las prendas más funcionales y da como resultado estos vaqueros que, sin duda, terminarán siendo virales. Ojo al detalle de los bajos, también es tendencia máxima esta primavera.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 0695/010/400

Con corazones

Vaqueros estampados de Zara. / Zara

En esa misma línea romántica también destacamos estos vaqueros con corazones de Zara. Aunque no es un estampado propiamente dicho, porque son elementos sobrecosidos, nos encanta el efecto naif que nos transporta a los looks infantiles de los 90.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 0695/012/400

Con flores abstractas

Vaqueros estampados de Lefties. / lefties

También con flores, pero esta vez a tono, estos vaqueros de Lefties son favorecedores, cómodos y originales. De corte recto, estos jeans son perfectos para llevarlos en un look con una biker en efecto piel y deportivas. Un look moderno y juvenil, sin restar un ápice de elegancia.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de Lefties tenían un precio ed 29,99 euros y ahora están rebajados a 19,99 euros.

Ref: 1410/388/407

Con detalles en strass

Vaqueros estampados de Lefties. / lefties

No es un estampado, pero estos vaqueros con efecto tipazo tienen demasiado rollo como para no estar en la lista. Con largo cropped y de color negro, presentan unos detalles en strass en la zona de los bolsillo que hacen que la prenda rejuvenezca y se modernice ipso facto. Con la chaqueta viral de Zara y unas bailarinas con tachuelas es un lookazo total.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de Lefties tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 5404/416/922

Los más originales

Vaqueros estampados de Bimba y Lola. / El Corte Inglés

Después de haber visto estos vaqueros de Bimba y Lola creemos en el amor a primera vista. Con corte balloon, uno de los más en tendencia de esta primavera, estos jeans presentan un original estampado que combina elementos vegetales con animales. Los tonos apagados le dan cierto aire vintage que nos parece irresistible.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de El Corte Inglés tenían un precio de 135 euros y ahora están rebajados a 81 euros.

Ref: 001049140001980

De estilo noventero

Vaqueros estampados de El Corte Inglés. / El Corte Inglés

Desigual firma estos vaqueros con detalles que recuerdan a los grafittis y que, sin duda, le dan un aire de lo más moderno y juvenil. También de corte balloon, auqnue no tan marcado, estos vaqueros son perfectos para marcarte un look noventero con unas deportivas de caña alta y una chaqueta de estilo bomber.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de El Corte Inglés tenían un precio de 119 y ahora están rebajados a 59,99 euros.

Ref: 001047700000079

De strass

Vaqueros estampados de Stradivarius. / stradivarius

No son estampados propiamente dichos, pero son originales sin restar elegancia. Al tener la pernera completa con detalles en strass, los vaqueros emanan un punto glam con el que resulta imposible no modernizar un estilismo.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros estampados de Stradivarius tienen un precio de 39,99 euros.

Ref: 4813/581/702

Los de la estrella

Vaqueros estampados de Stradivarius. / stradivarius

La firma española One Dilemma se ha viralizado hasta llegar a agotar sus diseños en todas las tallas. Ahora, la firma ha lanzado una colabiración con Stradivarius que se ha convertido en objeto de deseo. Son los vaqueros del momento y con ellos te garantizas el look más moderno y juvenil.