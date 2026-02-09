Madres e hijas se ponen de acuerdo y agotan los vaqueros con estrella de Stradivarius más virales del momento

¿Es posible que una prenda ponga de acuerdo a madres e hijas y ambas quieran tenerla en el armario? No sólo es posible, sino que ambas han conseguido agotarla y convertirla en objeto de deseo. Hablamos de unos vaqueros muy especiales que desde hace un tiempo están en el radar de las más estilosas y cuyo diseño no es más que la confirmación de que los 2000 han regresado por la puerta grande. Se trata de unos vaqueros cuya seña de identidad son dos enormes estrellas que adornan los bolsillos traseros.

En los 2000 fueron todo un icono y ahora la firma española One Dilemma los ha reinterpretado hasta convertirlos en la prenda viral de la teporada. Tanto es así, que comenzaron llevándolos las adolescentes y ahora son sus madres las que quieren hacerse con uno de ellos. Originales y con un punto old school que enamora a las más nostálgicas, estos vaqueros los puedes fichar en Stradivarius, que acaba de lanzar una colaboración con la firma española One Dilemma.

El origen de los vaqueros más virales del momento

Tienen el tiro bajo, dos grandes estrellas en los bolsillos traseros y son la prenda favorita de la generación Z. No la hen innventado ellas, en los 2000 figuras como Britney Spears, Christina Aguilera o Katel Moss lucían vaqueros con características similares. Ahora, con el comienzo de los 2000 bastante lejano, el amor por los revivals hace que regresen del más allá convertidos de nuevo en un icono. ¿La responsables de su éxito? Tres jóvenes españolas que en 2023 lanzaron su primer diseño y que ahora se han convertido con su firma, One Dilemma, en las precursoras de la tendencia del momento, no sólo entre adolescentes.

Vaqueros con estrellas de Stradivarius. / stradivarius

Con estrellas y lentejuelas, los vaqueros de Stradivarius que ponen de acuerdo a madres e hijas

Lo que empezó siendo una tendencia muy enfocada a un público joven se ha terminado convirtiendo en una apuesta viral. Ya no solo las adolescentes sueñana con hacerse con unos vaqueros con estrellas, ahora son sus madres las que se ponen toda clase se alertas y alarmas para consguir unos. Gracias a la colaboración de la firma responsable de estos jeans, One Dilemma, con Stradivarius, hacerse con un par puede ser un poquito más sencillo.

Vaqueros con estrellas de Stradivarius. / stradivarius

Con las estrella en los bolsillos traseros como sello de identidad, además, los vaqueros de Stradivarius cuentan también con unos apliques de lentejuelas por toda la prenda que tambien recuerdan bastante a las tendencias dosmileras. En Stradivarius cuenta con varios diseños, pero el de las lentejuelas nos parece la opción más top para rescatar las tendencias dosmileras y llevarlas a un look que pueden lucir tanto las adolescentes como sus madres.

Vaqueros con estrellas de Stradivarius. / stradivarius

Vaqueros con estrellas de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros con estrellas de Stradivarius tienen un precio de 79,99 euros.

Ref: 1403/456/704