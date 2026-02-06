Lefties tiene la alternativa low cost a la chaqueta viral de Zara y es el imprescindible de la primavera

Oversize y en negra o marrón, esta chaqueta con reminiscencias ochenteras se ha convertido en la prenda de la temporada.

Todas las temporadas hay una prenda que desta la locura y que se agota cada vez que reponen su stock. Por lo general, esa prenda suele ser de Zara y no hay influencer, celeb o persona normal y corriente que se haga con ella. En la redacción no tenemos esa suerte, nos hemos quedado sin prenda viral en más de una ocasión. Ahora, con el radar puesto en la chaqueta viral de Zara nos negamos a que vuelva a ocurrirnos lo mismo.

Nos hemos puesto un millón de alertas, nos hemos apuntado a la newsletter de Zara y le hemos puesto un WhatsApp a Marta Ortega para que nos avise cuando repongan el stock de su icónica chaqueta, pero seguimos sin hacernos con ella. No la culpamos, la prenda es tan bonita, que resulta imposible no sucumbir a sus encanto y, claro, luego pasa lo que pasa. A pesar de ello, desde la redacción nos hemos puesto manos a la obra para dar con una alternativa perfecta a la chaqueta viral y la hemos encontrado.

Mucho más versátil que las chaquetas de punto de entretiempo, la chaqueta que hemos eoncontrado similar a la de Zara está en Lefties y, además, es low cost. No es que la de Zara fuese excesivamente cara, pero si encontramos una opción más económica, mejor. Dicho y hecho, hemos dado con la chaqueta imprescindible de la primavera y las que más saben de estilo están dispuestas a agotarla.

Total look en negro con la chaqueta viral de Zara. / @el_atelierdejulieta

Oversize y de estilo bómber, la chaqueta de Lefties alternativa a la viral de Zara

La chaqueta de Zara recuerda a las icónicas de Yves Saint Laurent. De hecho, la maison ha apostado por ella en su colección de primavera y sus propuestas de looks no nos pueden parecer más irresistibles. Oversize, con maxihombreras y el cuello subido, la chaqueta de Zara representa todo lo que está bien en un look. Es versátil, tiene personalidad y favorece muchísmo. El problema es que su viralidad ha llevado a que se agote de manera sistemática. Pero nada como una alternativa como la que encontramos en Lefties.

Chaqueta bómber de Lefties. / lefties

De estilo bómber y con cuello de camisa, la chaqueta de Lefties también es en efecto piel. No es tan oversize como la de Zara, pero mantiene ese espiritu rompedor y disruptivo que tienen las prendas que se salen de convencionalismos. Con cremallera y cintura elástica, la chaqueta de Lefties recuerda a los icónicos looks de Kate Moss o Gwyneth Paltrow en los 90. También está disponible en marrón, un color que sigue siendo tendencia en 2026.

Chaqueta bómber de Lefties. / lefties

Chaqueta bómber de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta tipo bómber de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 1810/308/800