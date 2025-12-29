Adiós, diseños clásicos: Este abrigo de lana de Mango muy calentito confirma la nueva tendencia de 2026 para llevar con jeans

La última palabra en cualquier look siempre la tienen las prendas de abrigo. Da igual si has pensado un estilismo muy elaborado, que si el abrigo que escojas es informal, será un estilismo relajado. Lo mismo ocurre a la inversa. Por eso estos días andamos estudiando las tendencias en abrigos para 2026 y así estrenar el año con conocimiento de causa. El pasado año nos dejó claro que los abrigos de pelo son todo un must, pero en las últimas semanas hemos comenzado a observar una nueva tendencia que nos resulta llamativa. Despues de bastante temporadas dominadas por los diseños más clásicos y largos, este 2026 parece que los abrigos cortitos son el verdadero must en el armario de las más estilosas. Sobre todo, a la hora de llevar jeans y combinarlos con algunos de los jerséis más en tendencia.

Los diseños oversize siguen marcando tendencia, pero esta vez toca decir adiós a los abrigos clásicos para abarazar las tendencias más cortitas y con cuellos especiales. Para no quedarnos al margen de las tendencias, hemos buceado por entre todas las propuestas de nuestras firmas favoritas y nos hemos quedado con este abrigo cortito de Mango que, además, es de lana. Un diseño en azul marino de lana y con el corte a la cadera que eleva cualquier estilismo con jeans este 2026.

De lana y azul , el abrigo cortito de Mango que es tendencia en 2026

Lo primero que supone un cambio es el color. No es que el azul sea una tonalidad innovadora, pero llevamos ya varias temporadas en las que la hegemonía cromática la tienen en exclusividad los camel, grises y negros. No es un color original, pero es un soplo de aire fresco a los colores anodinos. El cambio sustancial llega con el corte. A diferencia de tener un largo midi o casi llegar a los tobillos, este abrigo se presenta en una versión bastante cortita y lo tenemos hasta la cadera. Se trata de un corte perfecto para llevar unos vaqueros con el tiro elevado.

Abrigo de Mango. / Mango

Otro de los detalles que nos parece reseñable porque, sin duda, es una tendencia bastante llamativa para este 2026, es que el abrigo presenta el cuello subidito. Los abrigos en 2026, además de ser más cortos, dejan a un lado las clásicas solapas para abrazar otros cortes muchísmo más calentitos y abrigados.

Abrigo de Mango. / Mango

Abrigo de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo de lana de Mango tiene un precio de 79,99 euros.

Ref: 27091271