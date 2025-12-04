Lleva 24 horas en Lefties y está arrasando: El abrigo de pelo en el color en tendencia que las estilosas llevan en sus looks elegantes y calentito

Puede que fuera una tendencia inesperada, pero el efecto pelo en los abrigos ha llegado para quedarse. Atrás quedaron las chaquetas calentitas o incluso los abrigos más elegante, este invierno el abrigo de pelo es el que arrasa. Son calentitos, muy elegantes y se han sabido adaptar a las tendencias más actuales. Antaño lo llevaba tu abuela y te parece de lo más exagerado y ahora necesitas llevarlo en tu próximo look con pantalones holgados y sudadera.

El abrigo de pelo tiene el don de subir de nivel cualquier look, por eso las más estilosas lo tienen como prenda fetiche a la hora de configurar sus looks más elegantes y calentitos. Este diseño que acaba de llegar a Lefties y está arrasando es la prueba más evidente de que el abrigo de pelo es la tendencia que triunfa este invierno. Además, el diseño también se tiñe de uno de los colores más en tendencia, el marrón.

Marrón y camel, las dos versiones del abrigo de pelo más en tendencia de Lefties

Evidentemente, el abrigo de Lefties no es de pelo natural, es sintético y sólo es un efecto. A diferencia de otros diseños, este abrigo de pelo se asemeja más al borreguito, resultando muy calentito y cómodo. Con un largo que sobrepasa la cadera, este abrigo presenta una botonadura en el frontal y unas amplias solapas que le dan un aire muy sofisticado a la prenda. La primera opción que encontramos es en un favorecedor marrón café, pero también está disponible en camel. Ambas opciones nos parecen muy interesantes para configurar cualquier look de invienro.

Abrigo de pelo de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlo, puedes jugar con un look de inspiración old money y apostar por unos pantalones en beige clarito con un jersey a juego. Añade algunos collares largos para darle verticalidad a la prenda. Si vas a aposar por el abrigo en versión camel, combina unos vaqueros claritos ocn un jersey en crudo y añade un pañuelo de cuello.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo de pelo de Lefties tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 1800/317/700