El abrigo de tu abuela acaba de llegar a Zara: Es tendencia y se ha convertido en el favorito de las más estilosas (y en el más vendido)

El abrigo de tu abuela acaba de llegar a Zara y se ha convertido en el favorito de las más estilosas (y en el más vendido).

Cuando piensas en tu abuela (o en el concepto), seguro que se te viene a la cabeza la imagen de una señora elegante, perfectamente vestida y engalanada con un característico abrigo. El abrigo de abuela, con un largo que sobrepasa las rodillas y tiene pelo en puños y cuello (o en su totalidad), marcó un antes y un después en los estilismos de las señoras más elegantes y ahora parece vivir una segunda juventud. Auqnue esta vez, el abrigo de tu abuela lo llevarás tú y serás la más estilosa (como lo era ella) sin tener que hacer malabares para que un look con chaqueta acolchada sea elegante.

Alternativa elegante a los plumíferos más calentitos, el que conocemos como abrigo de tu abuela no es más que un abrigo un poco más entallado y con efecto pelo (todo es sintético) que ha llegado a firmas como Zara, que reivindican esta prenda clásica, como ya hiciera con las chaquetas acolchadas. Recién llegado a Zara y todo un éxito entre sus novedades, este es uno de los abrigos de pelo que se ha convertido en el favorito de las más estilosas y también en el más vendido. Te contamos los motivos.

Abrigo con efecto pelo de Zara. / Zara

Con pelo y marrón, así es el abrigo de tu abuela que arrasa en Zara

Para entender el éxito de este abrigo con reminiscencias a los diseños clásicos que se llevaban hace 40 años, hay que fijarse en el core de la prenda. Se trata de un abrigo largo, bastante por debajo de las rodillas. Es más ajustado que otros que son tendencia y huye por completos de los diseños oversize. La prenda queda completamente ajustada a los hombros y, en lugar de ser abotonada, se presenta en formato batín. Cruzado en la cintura, el abrigo cuenta con un cinturón a juego que enmarca la prenda a la figura.

Abrigo con efecto pelo de Zara. / Zara

En un súper en tendencia color marrón, lo más llamativo del abrigo son los detalles en pelo que nacen en las solapas y recorren todo el borde de la prenda. También está presente en los puños y en el interior de la prenda, lo que la hace bastante calentita. Un diseño que recuerda a los que llevaba tu abuela, pero con un punto bastante más actual.

Abrigo con efecto pelo de Zara. / Zara

Abrigo con efecto pelo de Zara. / Zara

A la hora de combinarlo se nos ocurren varias opciones de looks, todos bastante actuales y más modernizados que los que llevaba tu abuela.

Con vestido de punto en beige : Añade unas botas de caña alta en tonos marrones y un peñuelo de cuello que unifique las tonalidades.

: Añade unas botas de caña alta en tonos marrones y un peñuelo de cuello que unifique las tonalidades. Con pantalones de vestir en gris : Apuesta también por un jersey a tono y añade unos botine sy un cinturón camel.

: Apuesta también por un jersey a tono y añade unos botine sy un cinturón camel. Con vaqueros anchos: Tu abuela no se lo habría puesto, pero este combo sube de nivel con una sudadera gris claro y unas deportivas.

Abrigo con efecto pelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo de pelo de Zara tiene un precio de 99,95 euros.

Ref: 3581/240/700